Törvénytelennek nyilvánította az alkotmánybíróság a Lengyel Kommunista Pártot

Törvénytelennek nyilvánította szerdán a varsói alkotmánybíróság a Lengyel Kommunista Pártot (KPP), amely története a rendszerváltás előtti Lengyel Egyesült Munkáspártra vezethető vissza.

A taláros testület a teljes összetételében ülésezett, és egyhangúlag hozta meg döntését. Lengyelország jogrendszerében "nincs helye olyan pártnak, amely a több millió ember, köztük honfitársaink, a lengyel állampolgárok haláláért felelős, bűnöző kommunista rezsimeket dicsőít" - indokolták meg a döntést.

A testület arra hivatkozott, hogy a vonatkozó lengyel törvény tiltja az olyan politikai pártok és szervezetek működését, amelyek a programjukban "a nácizmus, a fasizmus és a kommunizmus totalitárius módszereire és gyakorlatára utalnak".

A KPP parlamenten kívüli kispárt, amelyet 2002-ben alapítottak meg a rendszerváltás előtti Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) szélsőbaloldali szárnya volt tagjainak kezdeményezésére. A szabályzatában a KPP "marxista-leninista pártnak" nevezi magát, amely "a lengyel munkásmozgalom legjobb hazafias és internacionalista hagyományaira épít."