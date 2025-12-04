2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Törvénytelennek nyilvánította az alkotmánybíróság a Lengyel Kommunista Pártot

Az ország jogrendszerében nincs helye olyan pártnak, amely több millió ember haláláért felelős

MH/ MTI
 2025. december 4. csütörtök. 2:46
Megosztás

Törvénytelennek nyilvánította szerdán a varsói alkotmánybíróság a Lengyel Kommunista Pártot (KPP), amely története a rendszerváltás előtti Lengyel Egyesült Munkáspártra vezethető vissza.

Törvénytelennek nyilvánította az alkotmánybíróság a Lengyel Kommunista Pártot
llusztratív kép Lengyelország térképéről és a lengyel zászlóról
Fotó: AFP/ANP/Lex van Lieshout

A taláros testület a teljes összetételében ülésezett, és egyhangúlag hozta meg döntését. Lengyelország jogrendszerében "nincs helye olyan pártnak, amely a több millió ember, köztük honfitársaink, a lengyel állampolgárok haláláért felelős, bűnöző kommunista rezsimeket dicsőít" - indokolták meg a döntést.

A testület arra hivatkozott, hogy a vonatkozó lengyel törvény tiltja az olyan politikai pártok és szervezetek működését, amelyek a programjukban "a nácizmus, a fasizmus és a kommunizmus totalitárius módszereire és gyakorlatára utalnak".

A KPP parlamenten kívüli kispárt, amelyet 2002-ben alapítottak meg a rendszerváltás előtti Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) szélsőbaloldali szárnya volt tagjainak kezdeményezésére. A szabályzatában a KPP "marxista-leninista pártnak" nevezi magát, amely "a lengyel munkásmozgalom legjobb hazafias és internacionalista hagyományaira épít."

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás