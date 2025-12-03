Tizenhárom év börtönre ítélték a Kalinovszkij ezred volt harcosát

A szóban forgó fegyveres alakulatot Fehéroroszországban és Oroszországban terrorista szervezetnek minősítették.

A sajtószolgálat tájékoztatása szerint ugyanezzel az ítélettel szabadságvesztésre ítélték a szervezet egy másik tagját, Vaszil Grecsikót is, mert „a saját állampolgárságát képviselő állam felhatalmazása nélkül” fegyveres konfliktusban vett részt.

A bírósági nyomozás során megállapítást nyert, hogy Veremejcsik 2022 márciusától június végéig a Kalinovszkij ezred tagja volt, és különböző vezetői pozíciókat töltött be annak egyik alárendelt egységében, a Volat zászlóaljban. Ukrajna területén részt vett a katonai konfliktusban és a katonai műveletekben, valamint más állampolgárokat toborzott ilyen részvételre.

Segítette továbbá a szélsőséges tevékenységeket, és csatlakozott a Koordinációs Tanács és a Prokopjev-Jegorov Blokk szélsőséges szervezetekhez. A vádak szerint részt vett egy összeesküvésben is, amelynek célja az államhatalom alkotmányellenes megragadása volt. Több alkalommal fizikai erőszakkal fenyegetőzött, egyebek között az interneten, a ügyészség, a belügyminisztérium és a bíróság tisztviselői ellen, valamint nyilvánosan sértegette a Fehérorosz Köztársaság elnökét.

Veremejcsik, miután részt vett a harcokban Ukrajna területén, Litvániába ment, de a litván hatóságok egy idő után úgy nyilatkoztak, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent az ország számára. Ezt követően Vietnámba távozott, ahol letartóztatták, majd kiadták Fehéroroszországnak.