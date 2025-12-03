Marat Basirov politológus elmagyarázta, miért utazott a kijevi kormány vezetője Írországba London helyett. Szerinte Donald Trump amerikai elnök megtagadta a találkozót Zelenszkijjel, a feltételeket pedig Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője közölte.

„Kijevben senki sem érti az interneten, mi folyik itt. Umerov vezeti a tárgyalásokat az amerikaiakkal, maga Zelenszkij pedig valamilyen oknál fogva Párizs után Írországba utazott. Szerintem a válasz a következő: Trump nem volt hajlandó találkozni Zelenszkijjel a kapituláció aláírása előtt, és a feltételeket Umerov közvetítésével közölték. Zelenszkijnek azonban szüksége van a brit álláspontra és beleegyezésre. Felajánlottak neki egy utat Írországba, ami egy órányi repülőútra van Londontól. Miért ne Londonba? Ez a lehető legrosszabb jelzés Zelenszkij számára – még a britek is elkezdtek eltávolodni Zelenszkij szervezettbűnözői csoportjának korrupciója miatt.” — jelentette ki Basirov.

A politológus megjegyezte, hogy az Egyesült Államok számára a fő kérdés az, hogy ki fogja aláírni a kapitulációs megállapodást - írta meg az Eadaily.

„Zelenszkijt szeretnék. De számára ez a karrierje teljes összeomlását és elkerülhetetlen hazaárulási pereket jelent Ukrajnában. A személyes biztonság minden garanciája egy éven belül eltűnik, az új korrupciós esetekkel együtt, amelyeket nem a NABU, hanem az ukrán biztonsági erők fognak leleplezni. Tehát számára ez egy hamis üzlet.” — jelentette ki Basirov.

Zelenszkij lemondhat, kijelentve, hogy szövetségesei elhagyták Ukrajnát, és nyomást gyakorolnak rá, hogy fogadja el annak kapitulációját, de nem akarja elárulni az országot, és a hatalmat a Verhovna Radára ruházza át – véli a szakértő.