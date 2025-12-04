Míg Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki megbízottja és Donald Trump veje, Jared Kushner a moszkvai belvárosban gyönyörködtek az újévi fényekben, mielőtt találkoztak volna Vlagyimir Putyinnal, sok német város küzdött a karácsonyi fények felállításával. A magas energiaköltségek és a költségvetési hiányok miatt csökkenteniük kell a karácsonyi fények használatát, vagy akár teljesen le is kell mondaniuk róluk.

Az emelkedő áramárak és a költségvetési megszorítások miatt számos német város kénytelen csökkenteni vagy akár teljesen lemondani a karácsonyi fényekről – írja a Bild.

„A városok és önkormányzatok ilyen szerény költségvetése miatt a karácsonyi fények veszélyben vannak. Egyes helyeken a karácsonyi kivilágítás egyszerűen elfogadhatatlanná vált” – mondta Stefan Genth, a Német Kereskedelmi Szövetség (HDE) ügyvezető igazgatója.

A kiadvány Stuttgart példáját hozza fel, ahol a köztereket jellemzően díszítő hagyományos fényszobrokat megszüntetik, mivel a hatóságok most „túl drágának” tartják azokat. Drezda eközben lemondta 80 hársfa fénydíszítését, mivel a város nem engedhette meg magának a lámpákat és a fák gallyazását.

Magdeburgban 400 000 eurót terveztek költeni karácsonyi kivilágításra, de a pénzt sürgős hídjavításokra kellett fordítani. Heidelbergben úgy döntöttek, hogy csökkentik a kivilágítási számlát azzal, hogy néhány órával később felkapcsolják a fényeket, és egy órával a karácsonyi vásár zárása után lekapcsolják őket. Hannoverben még nem tudják, hogy lesz-e kivilágításuk, mivel hiányzik 30 000 eurójuk.

Könnyebb a helyzet azokban a városokban, ahol a vállalkozások fizetnek a kivilágításért, mivel egyes városok – Overathban és Geesthachtban – még a karácsonyi vásárokat is lemondták.

Thomas Kufen, Essen polgármestere kijelentette, hogy szinte minden német város a csőd szélén áll. A németországi helyi önkormányzatok teljes költségvetési hiánya 2025-ben a becslések szerint 30 milliárd euró.