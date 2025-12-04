Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszter-helyettessel is egyeztetett Brüsszelben

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy évtizedek óta nem volt példa arra, hogy az Egyesült Államokat nem a külügyminiszter képviselte egy ilyen találkozón, hanem a helyettese, jelenleg Christopher Landau, akivel külön is egyeztetett a nap folyamán, és akivel szintén kiváló személyes viszonyt ápol.

"A miniszterhelyettes úr nagyon sokat segített abban, hogy a Trump elnökkel folytatott fehér házi találkozó után az ott megkötött megállapodásokat átültessük a valóságba és utánkövessük" - mondta. "A mai napon arról tárgyaltunk, hogy Magyarország továbbra is 100 százalékos támogatást biztosít Donald Trump és az amerikai adminisztráció békeerőfeszítéseihez.

És áttekintettük az energetikai együttműködésünk terén elért előrehaladást" - tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy egyetértettek abban, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok egy újabb aranykorszakába léptünk be azzal, hogy az Egyesült Államok jelenlegi elnöke abszolút barátként tekint Magyarországra, és nem ellenségként, mint az előző elnök.

"És egyetértettünk abban, hogy minél előbb és minél nagyobb volumenű patrióta fordulat megy végbe az európai és globális politikában, annál jobb lesz az európai embereknek meg mindenkinek a világon" - összegzett.