Súlyos csapás a szerb költségvetésre

A pancsovai kőolajfinomító (NIS) leállása súlyos csapást mér a szerb költségvetésre, de ennél is nagyobb gondot jelent majd, hogy december végén lejár a Belgrád és Moszkva közötti gázmegállapodás, ami az állam teljes ellátását kérdőjelezi meg - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, Miloš Zdravković energetikai szakértő szerint a NIS az ország legnagyobb vállalkozása és egyben a költségvetés legjelentősebb befizetője.

Szerbiának nincs tengeri kijárata, és nincs rácsatlakozva a Barátság kőolajvezetékre sem. A létesítményt anno úgy tervezték, hogy az Adriai Kőolajvezetéken (JANAF) keresztül kapja a nyersolajat. Azt mondani, hogy tankhajóval vagy dunai uszályokkal el lehetne látni, nos, ez gazdaságilag nem kifizetődő, sőt kérdéses, hogy fizikailag egyáltalán megvalósítható-e - fogalmazott Miloš Zdravković. Sőt, már az első alacsony vízállás megállítaná a szállítást - tette hozzá.