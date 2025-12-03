San Francisko beperelt több élelmiszergyártót

San Francisco városa beperelt tíz vezető élelmiszergyártót be ultra-feldolgozott termékeik miatt – írja összesítő anyagában a BBC. Mint olvasható, a városvezetés azzal vádolja az iparági óriásokat, hogy tudatosan olyan cikkeket árulnak, amelyeket súlyos betegségek növekedésével hoztak összefüggésbe.

A település tisztviselői azt állítják, hogy az érintett cégek taktikája hasonlít a dohányiparéhoz – miközben a helyi önkormányzatoknak kell viselniük a közegészségügyi ellátás összes költségeit. A panasz szerint olyan cégek, mint a Kraft Heinz, a Mondelez és a Coca-Cola, szándékosan forgalmaztak függőséget okozó, egészségtelen termékeket, megsértve ezzel a kaliforniai törvényeket a közrendzavarásról és a tisztességtelen versenyről.

A Kraft, a Mondelez és a többi alperesként megnevezett óriás egyelőre nem reagált a BBC megkeresésére.

A keresetben felsorolt vállalatok közegészségügyi válságot idéztek elő, szép hasznot húztak, és most felelősséget kell vállalniuk az okozott kárért – hangoztatta David Chiu, San Francisco város ügyésze egy nyilatkozatban. Sarah Gallo, a Consumer Brands Association termékpolitikáért felelős alelnöke szerint az ultra-feldolgozott élelmiszereknek nem létezik „egyértelmű tudományos definíciója”. A város amúgy pénzbírságot és egy államszintű rendeletet követel, amely arra kényszeríti az élelmiszeróriásokat, hogy változtassanak „megtévesztő” marketingtaktikáikon.