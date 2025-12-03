2025. december 7., vasárnap

Előd

Saját katonái ölhették meg az ukrán ezredest

Meg akarta akadályozni a dezertálást

 2025. december 3. szerda. 11:38
Saját katonái ölhették meg az egyik ukrán tisztviselőt a zaporizzsjai régióban, mert a magasabb vezetés parancsát végrehajtva meg akarta akadályozni az ukrán fegyveres erők egységeinek dezertálását.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Oleg Petrasiuk

Az ukrán közvélemény információi szerint az ukrán hadsereg ezredese, Andrej Kovalev megpróbálta megállítani két század szökését Huljapole közelében – írja az EADaily.

„Andrej Kovalev ezredest, akit azért küldtek, hogy visszatartson a két zászlóaljat, akik elhagyták helyeiket Huljapole közelében, és visszavezesse őket, megölték. Úgy tűnik, saját emberei likvidálták, hogy ne akadályozza a menekülésüket. A két zászlóalj így elment, az ezredes pedig maradt” – olvasható a Telegramon megjelent bejegyzésben.

Az eseményt kommentáló ukrán források úgy vélik, hogy Kovalevet nagy valószínűséggel az Ukrán Fegyveres Erők 102. Területvédelmi Dandárjának harcosai ölhették meg. Egységei az előrenyomuló orosz csapatok és az ukránok 225. különálló rohamezrede közé szorultak. A menekülő különítmény tűz alá került, közülük néhányan életüket is vesztették. Az ukrán hálózati szegmensben ezt az esetet tévedésből keletkezett „baráti tűzként” írják le.

Azt állítják, hogy a ködben az „ikertestvérek” nem ismerték fel, kik közelednek, és a szökésben lévő ukránokat az orosz előőrsnek hitték, vette észre a hirado.hu.

Az ukrán parancsnokság egyelőre egyik verziót sem erősítette meg hivatalosan.

