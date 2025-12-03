Rutte: Az európaiaknak 2026-ban is havi egymilliárd eurót kell fizetniük Ukrajnáért

Az új amerikai kezdeményezést az orosz agressziós háború befejezésére Ukrajna ellen új katonai segélyekkel kell kísérni – mondta a NATO főtitkára.

Németország és más NATO-országok továbbra is amerikai fegyvereket és lőszert vásárolnak Ukrajnának legalább havi egymilliárd amerikai dollárért (körülbelül 900 millió euró) a következő évben. Ez kulcsfontosságú felszerelések, például elfogó rakéták beszerzéséről szól légvédelmi rendszerek számára, mondta Mark Rutte NATO főtitkára a szövetség államainak külügyminisztereivel tartott brüsszeli találkozón. Ugyanakkor támadó rendszerekre is szükség lett volna.

Az információk szerint a fegyverzeteket az úgynevezett Purl Kezdeményezés révén kell beszerezni. Idén indították el, hogy megfeleljen Donald Trump amerikai elnök követeléseinek. Úgy véli, hogy az Egyesült Államok korábban túl nagy részesedést kapott Ukrajna támogatásából, és most azt szeretné, ha a többi szövetséges fizetnének további amerikai katonai segítségért – írja a focus.de.

Európa és Kanada amerikai fegyvereket vásárol

A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az amerikai gyártmányú lőszereket és fegyvereket európai szövetségeseknek és Kanadának adják el – majd ők majd Ukrajnának is elérhetővé teszik azokat. A Purl a „Kiemelt Ukrajna Követelménylista” rövidítése.

Wadephul új segélycsomagokat jelent be

Johan Wadephul német külügyminiszter (CDU) a NATO-ülésen bejelentette, hogy Németország összesen 200 millió dollárt (kb. 172 millió eurót) biztosít két új amerikai fegyvercsomaghoz Ukrajna számára. Ezeket Lengyelországgal, Norvégiával és Hollandiával együtt állítják össze, és egy már finanszírozott 500 millió dolláros csomaghoz csatlakoznak. Azonban ezek a hozzájárulások már nem számítanak a következő évre, mivel az idei szükségletekhez van szükség.