Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalások fő vitatémája a Donbassz területének 20%-a, amely továbbra is Kijev ellenőrzése alatt áll – erről a Fox News nak adott interjújában beszélt.

„Ami miatt jelenleg vitáznak, az egy körülbelül 30–50 kilométer széles és a Donyeck megye 20%-át kitevő terület [Ukrajna ellenőrzése alatt]” – mondta a miniszter.

Az Egyesült Államok megpróbálja megérteni, hogy lehetséges-e befejezni a konfliktust és „megvédeni Ukrajna jövőjét, amellyel mindkét fél egyetértene” – jegyezte meg Rubio.

A külügyminiszter szerint az orosz oldalon a döntést Vlagyimir Putyin elnöknek kell meghoznia, nem pedig tanácsadóinak: csak ő tud véget vetni a konfliktusnak Moszkva részéről.

Rubio meg van győződve arról, hogy lehetetlen befejezni a konfliktust anélkül, hogy beszélnének Oroszországgal.

„Úgy gondolom, hogy elértünk némi előrelépést, közelebb kerültünk, de még nem vagyunk ott, még nem vagyunk elég közel. De remélem, ez megváltozik” – nyilatkozta a külügyminiszter.

Az Egyesült Államok nem tartja reálisnak Ukrajna finanszírozását a konfliktus egész ideje alatt, mondta Rubio. „Ez irreális, és nem fog megtörténni” – hangsúlyozta.

Putyin és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az amerikai vezető veje, Jared Kushner közötti tárgyalások után Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója a területek kérdését nevezte a legfontosabbnak Moszkva számára, megjegyezve, hogy „nem találtak kompromisszumos megoldást”.