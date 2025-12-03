2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Rubio: A fő vitatéma a Donbassz területének húsz százaléka

Az amerikai külügyminiszter az ukránokkal fennálló főbb vitás kérdésekről nyilatkozott

MH
 2025. december 3. szerda. 9:26
Megosztás

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalások fő vitatémája a Donbassz területének 20%-a, amely továbbra is Kijev ellenőrzése alatt áll – erről a Fox Newsnak adott interjújában beszélt.

Rubio: A fő vitatéma a Donbassz területének húsz százaléka
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

„Ami miatt jelenleg vitáznak, az egy körülbelül 30–50 kilométer széles és a Donyeck megye 20%-át kitevő terület [Ukrajna ellenőrzése alatt]” – mondta a miniszter.

Az Egyesült Államok megpróbálja megérteni, hogy lehetséges-e befejezni a konfliktust és „megvédeni Ukrajna jövőjét, amellyel mindkét fél egyetértene” – jegyezte meg Rubio.

A külügyminiszter szerint az orosz oldalon a döntést Vlagyimir Putyin elnöknek kell meghoznia, nem pedig tanácsadóinak: csak ő tud véget vetni a konfliktusnak Moszkva részéről.

Rubio meg van győződve arról, hogy lehetetlen befejezni a konfliktust anélkül, hogy beszélnének Oroszországgal.

„Úgy gondolom, hogy elértünk némi előrelépést, közelebb kerültünk, de még nem vagyunk ott, még nem vagyunk elég közel. De remélem, ez megváltozik” – nyilatkozta a külügyminiszter.

Az Egyesült Államok nem tartja reálisnak Ukrajna finanszírozását a konfliktus egész ideje alatt, mondta Rubio. „Ez irreális, és nem fog megtörténni” – hangsúlyozta.

Putyin és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az amerikai vezető veje, Jared Kushner közötti tárgyalások után Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója a területek kérdését nevezte a legfontosabbnak Moszkva számára, megjegyezve, hogy „nem találtak kompromisszumos megoldást”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Három ponton nem enged Moszkva

Három ponton nem enged Moszkva

ĀZelenszkij az orosz–amerikai háttéregyeztetések kapcsán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az utolsó szót Kijevben mondják ki