Az EU továbbra is ragaszkodik ahhoz a „fantáziához”, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök. Figyelmeztetett, hogy bár Moszkva nem szándékozik háborúzni az unióval, a következmények súlyosak lennének, ha az EU megtámadná Oroszországot.

Putyin néhány európai ország egyre harciasabb retorikájára, valamint az EU tényleges elutasítására reagált az Egyesült Államok által kidolgozott ukrajnai béketervvel kapcsolatban.

A múlt hónapban Boris Pistorius német védelmi miniszter azt állította, hogy már 2028-ban bekövetkezhet a közvetlen konfrontáció Oroszország és a NATO között Európában. Eközben Franciaország felvetette az ötletet, hogy NATO-csapatokat küldjön Ukrajnába.

Kijev nyugati támogatói szintén kigúnyolták a Washington által novemberben előterjesztett békejavaslatot, mondván, hogy az Moszkvának kedvez, és saját követeléseiket fogalmazták meg, amelyeket Oroszország elfogadhatatlannak minősített.

Putyin szerint a nyugati országok fantáziálnak arról, hogy stratégiai vereséget mérnek Oroszországra, és még mindig ezekben az illúziókban élnek. Ez az eredmény eleve lehetetlen volt, de képtelenek ezt beismerni – mondta az elnök.

Putyin kijelentette, hogy megpróbálják megakadályozni az Egyesült Államok által támogatott békefolyamatot, mert nem tetszik nekik annak lehetséges kimenetele.

Az EU-nak nincs békés terve. Ők a háború oldalán állnak.

Moszkva nem tervez harcolni sem az EU, sem a NATO ellen, mondta, de ha a nyugati nemzetek háborút indítanak Oroszország ellen, „az események nagyon gyorsan eljuthatnak oda, hogy egyszerűen… nem marad senki, akivel tárgyalhatnánk”.

Az EU az állítólagos „orosz fenyegetést” hozta fel indokként a katonai kiadások emelésére, például Brüsszel 800 milliárd eurós ReArm Europe tervére és a NATO-tagok ígéretére, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5%-ára emelik, számol be az Orosz Hírek.