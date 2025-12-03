Külföld
Az EU az állítólagos „orosz fenyegetést” hozta fel indokként a katonai kiadások emelésére
Putyin néhány európai ország egyre harciasabb retorikájára, valamint az EU tényleges elutasítására reagált az Egyesült Államok által kidolgozott ukrajnai béketervvel kapcsolatban.
A múlt hónapban Boris Pistorius német védelmi miniszter azt állította, hogy már 2028-ban bekövetkezhet a közvetlen konfrontáció Oroszország és a NATO között Európában. Eközben Franciaország felvetette az ötletet, hogy NATO-csapatokat küldjön Ukrajnába.
Kijev nyugati támogatói szintén kigúnyolták a Washington által novemberben előterjesztett békejavaslatot, mondván, hogy az Moszkvának kedvez, és saját követeléseiket fogalmazták meg, amelyeket Oroszország elfogadhatatlannak minősített.
Putyin szerint a nyugati országok fantáziálnak arról, hogy stratégiai vereséget mérnek Oroszországra, és még mindig ezekben az illúziókban élnek. Ez az eredmény eleve lehetetlen volt, de képtelenek ezt beismerni – mondta az elnök.
Putyin kijelentette, hogy megpróbálják megakadályozni az Egyesült Államok által támogatott békefolyamatot, mert nem tetszik nekik annak lehetséges kimenetele.
Az EU-nak nincs békés terve. Ők a háború oldalán állnak.
Moszkva nem tervez harcolni sem az EU, sem a NATO ellen, mondta, de ha a nyugati nemzetek háborút indítanak Oroszország ellen, „az események nagyon gyorsan eljuthatnak oda, hogy egyszerűen… nem marad senki, akivel tárgyalhatnánk”.
Az EU az állítólagos „orosz fenyegetést” hozta fel indokként a katonai kiadások emelésére, például Brüsszel 800 milliárd eurós ReArm Europe tervére és a NATO-tagok ígéretére, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5%-ára emelik, számol be az Orosz Hírek.