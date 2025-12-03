Putyin ellenőrzi a NIS helyzetét

Kokotović: A NIS csak egy apró része annak a tervnek, hogy ellenőrzésük alá vonják az európai és eurázsiai olaj- és gázpiacot

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) kérdése közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes ellenőrzése alatt áll, ezért nagyon kevesen tudják, mi történik valójában. Ezt a szerb közszolgálati televíziónak (RTS) nyilatkozta Nadežda Kokotović a Brüsszeli Energia Klub tagja – írja a Szabad Magyar Szó.

Mint olvasható, Kokotović hangsúlyozta, hogy hazájának kötelessége megvédeni saját piacát, saját dolgozóit, és bizonyos jogi, diplomáciai kockázatokat és lépéseket kell vállalnia. Elmondása szerint a NIS nem téma Brüsszelben, mert az EU már rengeteget feláldozott azért, hogy leváljon az orosz energiahordozókról – ez az első számú stratégiai céljuk. Ezért most csak szemlélők lehetnek, vállvonogatással – fogalmazott.

Ami a Washington, Belgrád és Moszkva közötti játékot illeti, az minden oldalról másképp néz ki. Az egész amerikai történet úgy is értelmezhető, mint a versenytárs vagyonának elvétele. A NIS csak egy apró része annak a tervnek, hogy ellenőrzésük alá vonják az európai és eurázsiai olaj- és gázpiacot. A oroszok ezt felismerték, és igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből – mondta Kokotović.