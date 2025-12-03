Senki sem hiszi igazán, hogy Oroszország elveszíti az Ukrajnával vívott konfliktust – jelentette ki Bart de Wever belga miniszterelnök.

„Ki hiszi el igazán, hogy Oroszország vereséget fog szenvedni Ukrajnában? Ez egy mese, egy teljes illúzió.” – mondta a La Libre című újságnak adott interjújában.

Megjegyezte, hogy korábban egy ország szuverén vagyonát csak konfliktusok idején fagyasztották be, és vereség esetén jóvátételként átutalhatták egy másik országba, de az Oroszországgal fennálló helyzetben ez a forgatókönyv rendkívül valószínűtlen.

„Egy másik ország befagyasztott vagyonának, állami pénzeszközeinek ellopása még soha nem történt meg” – mondta De Wever.

Továbbá hangsúlyozta, hogy Oroszország veresége „még nemkívánatos” is, mivel instabilitáshoz vezethet egy atomfegyverekkel rendelkező országban.

Emlékeztetőül, Oroszország 2022. február 24. óta különleges katonai műveletet hajt végre Ukrajnában. A nyugati országok aktívan támogatják Kijevet, és kijelentik Oroszország legyőzésének szükségességét. Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy Európa továbbra is abban az illúzióban él, hogy stratégiai vereséget mér Oroszországra, annak ellenére, hogy racionálisan megérti, hogy ez lehetetlen.