Öldöklő a küzdelem a memóriachipekért

Egyre égetőbb a memóriachipek hiánya. A világpiac szakértői szerint 2027 előtt nem várható lényeges javulás.

Olyan súlyos a memóriahiány, hogy az jelentősen késleltetheti a mesterséges intelligenciához kapcsolódó projekteket és a termelékenység növekedését – írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, az SK Hynix nevű kutaócég előrejelzése szerint a hiányt 2027 vége előtt nem lehetséges orvosolni. Közben az okostelefon-gyártók arra figyelmeztetnek, hogy a memóriaárak bővülése a vevőket is enyegeti.

A lapban utalnak arra is, a memóriachipek akut globális hiánya arra kényszeríti a mesterséges intelligencia és a szórakoztatóelektronikai vállalatokat, hogy szó szerint egymással küzdjenek a fogyatkozó készletekért. Közben a kevésbé népszerű, de mégiscsak alapvető fontosságú alkatrészek – ellenállások, kondenzátorok, tekercsek – árai is az egekbe szöknek, ami tovább nehezíti az amúgy sem túl rózsás helyzetet.

Nem segíti a tisztánlátást az sem, hogy Kína egyértelműen törekszik Tajvan megszerzésére – ami azért rossz hír, mert a világ chiptermelésének több mint fele a szigetországhoz köthető.