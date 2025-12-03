Megállapodás született Ukrajnáról, minden más csak színjáték. Így kommentálta Szergej Mardan újságíró és rádiós műsorvezető Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjának moszkvai tárgyalásait.

„A valóság azonban az, hogy Witkoff gyorsabban ugrott fel a gépre, mint azt még a legaprólékosabb protokoll is várta volna. Ez pedig csak azt jelentheti, hogy Trumpnak fizikailag is át kell adnia valamit nagyon-nagyon sürgősen és nagyon-nagyon titokban. Úgy tűnik számomra, hogy a tárgyalások valóban folyamatban vannak, de tartalmuk teljesen független attól, ami a médiában kiszivárgott. És tekintve, hogy milyen gondosan titkolják ezeket az európaiak elől, fel kell tételezni, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közös projektjeiről beszélnek, miközben magáról Ukrajnáról lényegében már teljes mértékben megszületett a megállapodás, és minden, ami történik, nem más, mint eltussolás” – írta Telegram csatornáján.

Mardan megjegyezte, hogy Witkoff gépe nem hajtott végre európai megállókat, hogy találkozzon Zelenszkijjel, ahogy eredetileg tervezték, írta meg az Eadaily.

„Lehetne itt dicsekedni, mondván, hogy az USA nyilvánosan átverte Zelenszkijt. És ez igaz is, rosszul néz ki, és különösen súlyosan érinti őt egy már amúgy is megingott bizalom közepette az országon belül” – tette hozzá az újságíró.