Nőtt az Egyesült Államok ipari termelése a várt stagnálás helyett szeptemberben

Az elemzők által várt stagnálás helyett nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban szeptemberben havi összevetésben, míg éves szinten gyorsuló ütemű bővülést jegyeztek fel - derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) szerdán közzétett adataiból.

Szeptemberben havi összehasonlításban 0,1 százalékkal bővült az ipari termelés az Egyesült Államokban, szemben az elemzők által várt stagnálással, miután egy hónappal korábban 0,3 százalékos havi szintű visszaesést regisztráltak.

Éves bázison 1,6 százalékkal, zsinórban a kilencedik hónapban nőtt az amerikai ipari termelés az augusztusi 0,9 százalékos bővülés után. A kapacitáskihasználtság az előző havival megegyezően 75,9 százalékon állt, elmaradva az elemzők által várt 77,3 százaléktól; ez az arány 3,6 százalékponttal alacsonyabb a hosszú távú átlagnál.

A teljes amerikai ipari termelés mintegy 78 százalékát kitevő feldolgozóipari termelés az elemzők által várt 0,1 százalékos növekedéssel szemben nem változott az év kilencedik hónapjában havi bázison az augusztusi 0,1 százalékos havi szintű bővülést követően. Éves viszonylatban az amerikai feldolgozóipar termelése 1,5 százalékkal nőtt azt követően, hogy augusztusban 1,0 százalékkal bővült. Az Egyesült Államok ipari termelésének szeptemberi alakulására vonatkozó jelentést, amely eredetileg október végén lett volna esedékes, a szövetségi kormány 43 napos leállása miatt tették közzé szerdán.