Orosz-ukrán háború

Külföld

„Nem történt áttörés, a területi kérdések megoldása lehet a kulcs”

Jurij Usakov elnöki tanácsadó foglalta össze a keddi tárgyalások eredményeit

MH
 2025. december 3. szerda. 8:08
Frissítve: 2025. december 3. 9:48
„A beszélgetés nagyon hasznos, konstruktív és nagyon informatív volt. Az orosz fél egyetértett bizonyos dolgokkal, a béke nem elérhetetlen, de néhány javaslat kritikát váltott ki” – idézte Usakovot a ria.ru.

Putyin elnök és Usakov elnöki tanácsadó
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov

Az orosz elnök tanácsadója szerint a tárgyalások során a felek érintették a területi kérdéseket, amelyek nélkül Moszkva nem lát megoldást az ukrán válságra.

Usakov hozzátette. „Az elnök értékelte az európaiak által a rendezés kontextusában végrehajtott pusztító cselekedeteket.”

Moszkva és Washington megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a beszélgetés lényegét; még sok munka van hátra.

A találkozó lehetőséget adott a konfliktus további megoldásának módjainak megvitatására, valamint a béke megteremtése érdekében folytatott további együttműködésről való megállapodásra.

Putyin elnök üdvözletet és számos politikai üzenetet küldött Donald Trump amerikai elnöknek.

