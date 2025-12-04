Az ukrán társadalomnak nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy mit csinál a saját elitjük, a saját kormányuk, úgyhogy teljesen tisztában vannak a helyzettel. Azzal is tisztában vannak, hogy Ukrajnában a korrupciótól nem lehet megszabadulni azért, mert ennek az ukrán államiságnak a szervezőelve a korrupció. Mindenki tisztában van azzal, hogy Jermak is korrupt, Umerov is korrupt, Zelenszkij is korrupt.

Az egészen elképesztő korrupciós botrány közepén Volodimir Zelenszkij figurája sejlik fel, ezt mondjuk eddig is nagyon sokan sejtettük, sőt tudtuk - mondta a Magyar Hírlap stúdiójában Koskovics Zoltán a Magyar Hírlap stúdiójában. A geopolitikai elemző szerint az ukrán társadalom már két hete biztosra veszi azt, hogy Jermak velejéig korrupt, igazából az ukrán társadalomnak nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy mit csinál a saját elitjük, a saját kormányuk, úgyhogy teljesen tisztában vannak a helyzettel. Hozzátette, azzal is tisztában vannak, hogy Ukrajnában a korrupciótól nem lehet megszabadulni azért, mert ennek az ukrán államiságnak a szervezőelve a korrupció. Mindenki tisztában van azzal, hogy Jermak is korrupt, Umerov is korrupt, Zelenszkij is korrupt.

A korrupciós botrány kirobbanásáról elmondta: „Az időzítést egyáltalán nem tartom véletlenszerűnek. Úgy gondolom, hogy a NABU, az ukrán korrupciós hivatal a kezdetektől fogva amerikai felügyelet alatt áll és ez a NABU most békére kényszeríti Zelemszkijt azzal, hogy megfosztja minden fajta politikai jövőtől. Az látszik, ha aláírja ezt a békét, amit az amerikaiak kitaláltak az oroszokkal egyeztetve, akkor az ő politikai karrierjének vége. Az is látszik, ha nem írja alá, akkor annak következményei lehetnek. Az utolsó utáni figyelmeztetés is megérkezett Zelenszkij számára, megkapta a selymezsinórt. Az ukrán elnöknek politikai túlélése nincs, ha a fizikai túlélése fontos számára, akkor azt most már kizárólag az amerikaiak tudják garantálni, ha egyáltalán bárki tudja garantálni, de ha én lennék a Lloyd, akkor nem kötnék rá életbiztosítást”.

Megjegyezte, a korrupciós botrányok felderítése egy összehangolt művelet volt, amellyel egyértelműen nyomást akartak gyakorolni Zelenszkijre belülről is, hogy elfogadja a béketervet. Kiemelte, az se véletlen, hogy az oroszok pont ebben az időszakban igen jelentősen megnyomták a hadműveleteket, ami viszonylag szokatlan, hiszen október-november táján nem igazán alkalmas sem az időjárás sem a talajviszonyok ahhoz, hogy sikeres hadviselést lehessen folytatni, mégis számos ponton az oroszok jelentős áttörést értek el. Lényegében befejezték azokat az ostromokat, amiket maguknak őszre beterveztek. „Én azt hiszem, hogy az orosz hírszerzés minimum tudott arról, hogy Amerikában fogytán van a türelem Zelenszkijjel kapcsolatban, de én még azt sem tudom kizárni, hogy diplomáciai csatornákon is megsúgták nekik, hogy most kell nyomást gyakorolni, mert most fognak összeérni azok a pontok, amikor Zelenszkij egy olyan kutyaszorítóba kerül, ahonnan már nem lehet kihúzni és az európaiak sem tudják majd kihúzni. Az európaiak lehet, hogy meg fogják próbálni, és azért ez egy veszélyes helyzet így” - fogalmazott a szakember.