Menczer Tamás: Zelenszkij újra robbantott

Zelenszkij újra robbantott! Újra megtámadta Magyarországot. A magyar energiabiztonságot - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Facebookon.

Menczer Tamás szavai szerint Zelenszkij megmondta, hogy így lesz. "Fenyegetett bennünket. És most meg is tette. Zelenszkij újra megtámadta a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket" - fogalmazott, hozzátéve: ez a negyedik támadás.

"Ha nincs orosz olaj, 1000 forintot fizetsz egy liter benzinért. Ha nincs orosz földgáz, háromszor annyit fizetsz a rezsiért. Mindez nem érdekli Zelenszkijt.

Az aranybudija már megvan, és még több pénzt venne ki a zsebedből" - írta. Menczer Tamás hangsúlyozta: Ukrajna fejezze be a magyar energiabiztonság elleni támadásokat. "Magyarország az első!" - jelentette ki.