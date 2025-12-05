Melyik vadászgép a leggyakoribb az amerikai légierőben?

Az Egyesült Államok Légierője a csúcstechnológiás vadászgépeiről ismert. Több ezer repülőgépet üzemeltet, leggyakrabban az F-16 Fighting Falcont, a fejlett F-35 Lightning II vagy F-22 Raptor helyett.

Ahogy a Slash Gear kifejti, ezek a többcélú vadászgépek sok szempontból lenyűgözőek, és a pilóták a legnagyobb élvezetnek tartják velük repülni.

„Az F-16-os tulajdonságai a valaha használt egyik legsikeresebb harci repülőgéppé tették. 1979-es bevezetése óta a különböző típusú F-16-osok 76:1-es halálos arányt értek el, 76 légi fenyegetést lőttek le sikeresen, és csak egy repülőgépet veszítettek. Ezek a statisztikák megnehezítik egy 4. generációs vadászgép leszerelését” – áll az anyagban.

Megjegyzendő, hogy az F-16-os repülőgépeket a Lockheed Martin gyártja, amely a világ legfejlettebb 4. generációs vadászgépeiként pozicionálja őket. És ez nem túlzás. Az F-16-ost élettartama alatt többször modernizálták és módosították, így továbbra is manőverezhető és képes a világ bármely pontján harcolni az ellenséggel.

Miért támaszkodik továbbra is az amerikai légierő ezekre a vadászgépekre?

Annak ellenére, hogy közel 50 év telt el azóta, hogy az első ilyen vadászgépet üzembe helyezték, az amerikai légierő továbbra is aktívan használja őket. Az anyag szerint az amerikai hadsereg jelenleg körülbelül 840 darab, különböző típusú F-16-os repülőgéppel rendelkezik. Ez több, mint amennyi a legtöbb ország légierőjében van. Összesen az elmúlt évtizedekben több mint 4550 ilyen vadászgépet építettek, amelyeket 28 ország üzemeltet.

„Az F-16 széles körű népszerűségének oka a megbízhatósága, a számos funkció ellátására való képessége és a különböző repülési körülményekhez való alkalmazkodóképessége. A jelenlegi modell, az F-16V Block 70/72, a valaha gyártott legfejlettebb változat. Fel van szerelve a Northrop Grumman fejlett APG-83 AESA radarjával, amely helyzetfelismerést biztosít a teljes csatatéren. Emellett egyetlen Pratt & Whitney F100-PW-229 vagy General Electric F110-GE-129 turbósugárhajtómű hajtja” – magyarázzák a szerzők.

Ezek a jellemzők lehetővé teszik a vadászgép számára, hogy akár Mach 2 sebességet is elérjen, és 2002 mérföld (körülbelül 3220 km) távolságot tegyen meg.

Milyen fegyvereket tudnak hordani az F-16-osok?

Az F-16-os vadászgépek meglehetősen széles fegyverválasztékot tudnak hordozni: különféle rakétákat, lövedékeket és bombákat, valamint a 20 mm-es M61A1 Vulcan ágyút.

„Ez magában foglalja a különféle típusú levegő-levegő rakétákat, hajóellenes rakétákat, lézerirányítású bombákat stb. Mindezek a jellemzők és képességek garantálják, hogy az F-16 hosszú ideig üzemben lesz, mivel kétségtelenül a flotta egyik legjobb vadászgépe” – áll az erőforrásban.