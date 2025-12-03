Külföld
Lázár János: új kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön a magyar kormány támogatásával
"Nekünk az az érdekünk, hogy a magyarok itt maradjanak"
A székelyföldi városban tartott sajtóértekezletén a miniszter elmondta: az általa vezetett tárca megállapodott Sepsiszentgyörgy önkormányzatával, hogy a lebontott Bodok szálló helyén egy olyan galériát, koncerttermet, könyvtárat, színházat tartalmazó multifunkcionális létesítmény jön létre 25 ezer négyzetméteren, amely valóságos "kulturális fellegvárént" szolgálja majd a magyarság megmaradását.
"Nekünk az az érdekünk, hogy a magyarok itt maradjanak, és itt boldoguljanak, és a boldoguláshoz a kultúra és a magas kultúra is hozzátartozik" - mondta Lázár János.