Lázár János: új kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön a magyar kormány támogatásával

Egy új, Kárpát-medencei szintű küldetést teljesítő kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön, amelynek előkészítéséhez négymilliárd forint támogatást biztosít a magyar kormány - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán Sepsiszentgyörgyön.

A székelyföldi városban tartott sajtóértekezletén a miniszter elmondta: az általa vezetett tárca megállapodott Sepsiszentgyörgy önkormányzatával, hogy a lebontott Bodok szálló helyén egy olyan galériát, koncerttermet, könyvtárat, színházat tartalmazó multifunkcionális létesítmény jön létre 25 ezer négyzetméteren, amely valóságos "kulturális fellegvárént" szolgálja majd a magyarság megmaradását.

"Nekünk az az érdekünk, hogy a magyarok itt maradjanak, és itt boldoguljanak, és a boldoguláshoz a kultúra és a magas kultúra is hozzátartozik" - mondta Lázár János.