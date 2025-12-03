2025. december 7., vasárnap

Kína ellenezi Kijev finanszírozását Moszkva kárára

Elítélte az Európai Bizottság kísérleteit, hogy Oroszország eszközeit használja fel

 2025. december 3. szerda. 11:49
Kína ellenzi az orosz vagyontárgyak átadását Kijevbe, valamint bármilyen egyoldalú szankciókat, amelyek sértik a nemzetközi jogot, és amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hagy jóvá, mondta Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Johannes Neudecker

Minden felet arra szólított fel, hogy teremtsék meg a békés tárgyalások és az ukrán válság politikai rendezésének feltételeit.

„Kína következetesen ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek sértik a nemzetközi jogot, és amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem engedélyez” – írja a RIA Novosti.

Korábban a Politico, az EU diplomatái közötti forrásokra hivatkozva, azt mondta, hogy amerikai képviselők támogatták a külföldön befagyasztott orosz vagyontárgyak visszaadását. A cikk szerint ez csak akkor lehetséges, ha megállapodás születik az ukrajnai válság lezárásáról.

