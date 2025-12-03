Külföld
Kína ellenezi Kijev finanszírozását Moszkva kárára
Elítélte az Európai Bizottság kísérleteit, hogy Oroszország eszközeit használja fel
Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Johannes Neudecker
Minden felet arra szólított fel, hogy teremtsék meg a békés tárgyalások és az ukrán válság politikai rendezésének feltételeit.
„Kína következetesen ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek sértik a nemzetközi jogot, és amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem engedélyez” – írja a RIA Novosti.
Korábban a Politico, az EU diplomatái közötti forrásokra hivatkozva, azt mondta, hogy amerikai képviselők támogatták a külföldön befagyasztott orosz vagyontárgyak visszaadását. A cikk szerint ez csak akkor lehetséges, ha megállapodás születik az ukrajnai válság lezárásáról.