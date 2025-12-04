Kabul elhatárolódott a Fehér Ház előtt lövöldöző afgántól

A kabuli tálib vezetésnek semmi köze a Fehér Ház előtt lőfegyveres támadást elkövető afgán állampolgárhoz - jelentette ki szerdán közzétett videóüzenetében a tálibok külügyminisztere. Amír Hán Muttaki leszögezte: egyetlen ember cselekedetéről van szó.

Kiemelte, hogy az elkövetőt maguk az amerikaiak képezték ki, utalva arra, hogy hivatalos adatok szerint a férfi Afganisztánban mint a volt biztonsági erők tagja az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) is dolgozott.

"Ők (az amerikaiak) képezték ki, ők alkalmazták, ő (az elkövető) pedig illegálisan, a nemzetközi előírásokat figyelmen kívül hagyva távozott Afganisztánból" - szögezte le a tárcavezető.

A mostani volt az első reagálás a tálib kormány részéről a Fehér Háznál november 26-án elkövetett, egy halálos áldozattal járó lőfegyveres támadásra, amelynek elkövetőjét, a 29 éves Rahmanullah Lakanvalt őrizetbe vették.

A férfit kórházba vitték, mert a támadás kiváltotta tűzpárbajban maga is megsebesült, a CNN amerikai hírtelevízió pedig azt közölte, hogy kedden egy videóüzenetben ártatlannak vallotta magát.

Lakanwal 2021-ben az amerikai erők Afganisztánból való kivonulásának idején családjával együtt érkezett az Egyesült Államokba a Biden-kormány által indított menedékprogram keretében, amelyet azok számára indítottak, akik együttműködtek az amerikai erőkkel.