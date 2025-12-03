2025. december 7., vasárnap

Előd

Fico: Szlovákia ismét ellenzi az EU szankcióit az orosz gázra

A képviselőnk világos utasítást kaptak

MH
 2025. december 3. szerda. 20:19
Decemberben Szlovákia ismét szavaz az orosz gázimportok tilalmával az Európai Unióba – mondta Robert Fico miniszterelnök.

Fico: Szlovákia ismét ellenzi az EU szankcióit az orosz gázra
Robert Fico bízik a most megalakuló új cseh kormányban
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Az ilyen döntéseket ideológiaiak és országára károsnak nevezte, megjegyezve, hogy a szlovák képviselők korábban is ellenezték ezeket az intézkedéseket, írja a TASR.

„Ideológiai döntéseket hoznak az EU szintjén. Túlzottan ártanak nekünk. Most a gázról beszélek. A végső szavazás decemberben lesz, a képviselőnk világos utasítást kaptak, hogy ismét ellen szavazzanak” – mondta Fico.

Korábban Peter Pellegrini szlovák elnök azt mondta, hogy országa technikai okokból nem tudná minél előbb teljesen lemondani az orosz energiaforrások importjáról. Lengyel kollégájával, Karol Nawrockival való találkozása után megjegyezte, hogy európai partnerek az oroszországi olaj és gáz korai megszüntetését követelik.

Ezen felül Szlovákia volt igazságügyi minisztere, Stefan Garabin, a teheráni „Nemzetközi jog fenyegetés alatt” konferencia szélén elmondta, hogy az orosz gáz teljes elutasításának politikáját olyan bábkormányok hajtják végre, amelyeket nem törődnek polgáraik jólétével. Véleménye szerint ezek a lépések közvetlenül rontják az európai államok életszínvonalát.

