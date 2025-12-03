Felrobbantották a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban

A Hromadske információi szerint az akció mögött az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főcsoportfőnöksége (GUR) áll, amelynek forrásai megerősítették a támadás tényét.

A hírszerzési források szerint a robbantást a Taganrog–Lipeczk szakaszon, Kazinszkije Viszelki település közelében hajtották végre. A művelet során távirányítású robbanószerkezetet használtak, amelyet speciális gyúlékony keverékkel egészítettek ki, hogy a detonáció után minél nagyobb tűz keletkezzen, és súlyosabbak legyenek a károk.

Ez nem az első eset, hogy az orosz energiaszektor célkeresztbe kerül. Az ukrán erők szisztematikusan támadják az olajfinomítókat és vezetékeket.

A GUR egyik tisztviselője egyértelművé tette: az akciók célja az orosz hadigépezet finanszírozásának elvágása.

„Az orosz olajhálózat, mint az agresszor állam fő bevételi forrása és a hadiipar finanszírozója, mindaddig robbanni és égni fog, amíg az ellenség fel nem hagy Ukrajna támadásával” – fogalmazott a forrás.