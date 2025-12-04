Európa nem fogja bevallani, hogy kudarcot vallott

Már az Európai Unió egyik főbiztosa is jelezte, hogy ilyen állapotban természetesen megkérdőjelezhető Ukrajna csatlakozás, de erre azt mondta Ursula von der Leyen, hogy ezért is kellene minél hamarabb csatlakozni az Európai Unióhoz, mert akkor majd nem lenne korrupció, és jobban tudnák ellenőrizni.

Az ukrán korrupciós botrány von der Leyent nem zavarja, szerinte mindig teljesen rendben van a jogállam és a transzparencia Ukrajnában, de magát járatná le, ha bevallaná, hogy nincs minden rendben - mondta a Magyar Hírlap stúdiójában Kiss Rajmund. Az MCC Diplomáciai Műhelyvezetője kiemelte, senki sem fogja bevallani közel négy év után, hogy elszúrták. Nem fog kiállni Emmanuel Macron a francia választók elé, hogy eurómilliárdokat költöttek el, technikai recesszióban van Franciaország, mindenüket odaadták Ukrajnának, és tulajdonképpen egy borzalmasan rossz stratégiát követtek. Ugyanezt elmondhatná egyébként Friedrich Merz és elődje Scholz is - tette hozzá.

A szakember megjegyezte, a korrupciós botrány nagyon megrázta Ukrajnát. Már az Európai Unió egyik főbiztosa is jelezte, hogy ilyen állapotban természetesen megkérdőjelezhető a csatlakozás, de erre azt mondta korábban egy héttel ezelőtt Ursula von der Leyen, hogy ezért is kellene minél hamarabb csatlakozni az Európai Unióhoz, mert akkor majd nem lenne korrupció, és jobban tudnák ellenőrizni. "Ez természetesen badarság, és akkor még diplomatikus voltam" - fogalmazott.

Emlékeztetett, van egy otthoni belpolitikai korrupciós feszültség, egyre többen érzik, hogy baj van, miközben jön a tél, több millió ukrán szerencsétlen polgár fűtés és áram nélkül marad, miközben egyesek nagyon meggazdagodnak, és a fronton sem úgy áll a helyzet, mint akár 2022 őszén. Ukrajna egyre kevesebb információt oszt meg nagy támogatóival, akik a mai napig nagyon támogatnák kívülről ezt a konfliktust és Ukrajnát, de például most úgy ment a delegáció hétvégén Miamiba, a Witkoff találkozóra, amit egyébként Marco Rubio vezetett, hogy nem árult el igazán részleteket az európai partnereinek, ezt természetesen amerikai nyomásra tették, hogy ne tudjanak beleköpni a levesbe - húzta alá Kiss Rajmund.