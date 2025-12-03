Egyre durvább a helyzet Indonéziában

Sajnos nem javult a helyzet Indonéziában, a természeti csapások nyomán egyre több a halottak száma.

Immár 631-re emelkedett az Indonéziát sújtó múlt heti áradások halálos áldozatainak száma - írja a BBC. Mint az anyagból egyebek mellett kiviláglik, a mentőalakulatok folyamatosan küzdenek, hogy elérjék a katasztrófa által érintett területeket. A kormány katasztrófavédelmi ügynöksége szerint az áradásokat egy ritka ciklon okozta, amely a Malaka-szoros felett alakult ki. A csapás három tartományt sújtott, és mintegy 1,5 millió embert érintett. A segélyszervezetek munkatársai gyalogosan és motorkerékpárral próbálnak eljutni az emberekhez, mivel sok út járhatatlan a nagyobb gépkocsik számára.

A régióról készült képeken az összeomlott hidak, sárral és törmelékkel borított utak, valamint a magasra halmozott roncsok láthatóak.

Közel ötszáz embert ma is eltűntként tartanak nyilván s további ezrek sérültek meg. Indonézia csak egy olyan állam a térségben, amelyet az elmúlt napokban özönvízszerű esőzések és viharok sújtottak, hiszen Thaiföldről, Malajziából és Srí Lankából is jelentettek haláleseteket a hatóságok.