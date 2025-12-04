Az ellenség olyan fázisban van, ahol az arzenál nem csökken hónapról hónapra, hanem növekszik.

Tekintettel az orosz termelés és a hírszerzési adatok ütemére, a Kremlnek most már elegendő rakétája van ahhoz, hogy hetente egy-két alkalommal nagyszabású csapásokat támogassanak anélkül, hogy kimerítenék az arzenáljukat – mondta Anatolij Hrapcsinszkij repülési szakértő és volt ukrán légierős tiszt az NV-nek adott interjúban.

Megjegyezte, hogy különböző becslések szerint Oroszországnak akár fél ezer Iszkandere is lehet tartalékban, több száz Kh-101/Kh-555-öse, valamint jelentős Kh-59-es és Kh-32-es készlete.

Ezenkívül a szakértő szerint Oroszország jelentősen megnövelte a pilóta nélküli légi járművek (UAV) gyártását, amelyek a tömeges támadások során a fő terhet viselik.

„Ez azt jelenti, hogy Oroszország egy olyan rendszerbe lépett, amelyben többet termel, mint amennyit fogyaszt, és veszélyes stratégiai tartalékot képez – azt az erőforrást, amelyből rendszeres, tömeges tüzérségi támadások születnek” – jegyezte meg Hrapcsinszkij.

Azt mondta, hogy az orosz rakétarzenál ma több fő fegyvertípus keveréke, amelyekkel az ellenségnek elegendő van a rendszeres tömeges csapásokhoz.

Így szerinte a tartalék akár 300-350 darab Kh-101/Kh-555, körülbelül 150-200 darab "Caliber", megközelítőleg 450-500 darab ballisztikus "Iskander-M" és 250-300 darab (cirkáló) "Iskander-K", több száz taktikai Kh-59/Kh-69, több tucat nehéz Kh-22/Kh-32, körülbelül 40-60 darab "Daggers", valamint több ezer S-300/400 rakétát is tartalmazhat, amelyeket az Orosz Föderáció föld-föld üzemmódban használ.

Hrapcsinszkij hangsúlyozta, hogy ez összességében nagy vegyes tartalékot biztosít az oroszoknak, lehetővé téve számára, hogy erős csapásmérő csomagokat alakítson ki és magas intenzitású terrort tartson fenn.

„Az észak-koreai KN-23/KN-24 rakéták egy külön, nagyon veszélyes történet, mivel itt Oroszország nemcsak lőszert kap, hanem egy párhuzamos utánpótlási vonalat is, amely nem függ a saját katonai-ipari komplexumától” – magyarázta.

Emellett a szakértő hozzátette, hogy Oroszország jelenleg átlagosan a felhasználási arány 120-150%-os ütemben újítja fel rakétaarzenálját: vagyis becslések szerint havonta 100 rakétát indít, valamint 120-150 darabot gyárt és importál.

„Bizonyos nómenklatúrák esetében ez a szám még magasabb, az Iszkanderek esetében az ár akár 160%-át, a Kh-101 esetében körülbelül 120%-át, a Kh-59/69 esetében több mint 200%-át teszik ki, az észak-koreai KN-23/24 importja pedig általában további „párhuzamos” növekedést eredményez, amely nem kötődik az orosz termeléshez. Csak a Kh-22-esek nem megújíthatók Oroszország számára, de ezek részesedése minimális” – jegyezte meg.