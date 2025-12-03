Decemberben folytatják a 2014-ben eltűnt maláj utasszállító keresését

Újraindul a Malaysia Airlines több mint egy évtizede eltűnt MH370-es járatának keresése - jelentette be a malajziai közlekedési minisztérium szerdán. Az eset a repülés történetének egyik legnagyobb rejtélye.

Az utasok kétharmada kínai volt, a többiek malájok, indonézek, ausztrálok, indiaiak, amerikaiak, hollandok és franciák.

A repülőgépet többször keresték, de nem találták meg, csak szárnyának egyes darabjaira leltek rá, amelyeket afrikai, illetve indiai-óceáni szigetekre sodort ki a víz. A gép törzse, az utasok és a repülési adatrögzítő soha nem került elő.

A malajziai közlekedési minisztérium szerdán közleményben tudatta, hogy a „Malaysia Airlines MH370-es járata eltűnt roncsainak mélytengeri keresése 2025. december 30-án folytatódik”.

Az Ocean Infinity tengeri kutatócég a kutatást „egy olyan célzott területen végzi majd, ahol a legnagyobb a valószínűsége a repülőgép megtalálásának” - közölte a minisztérium.

Az Indiai-óceán déli részén folytatott legutóbbi keresést áprilisban függesztették fel.