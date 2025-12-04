Brüsszelben épp úgy virágzik a korrupció, mint Kijevben

Azért nem kéri számon az Európai Bizottság az ukrajnai korrupciót, mert jól láthatóan Brüsszelben épp ugyanaz zajlik ezen a téren, mint Kijevben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben.

A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva érintette az EU volt kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakat.

–Nekem már a múltkori külügyminiszteri tanácsülésen is furcsa volt, hogy az Ukrajnában zajló hatalmas korrupciós botrányt senki meg nem említi. Senki nem kért elszámolást az ukránoktól a több százmilliárd eurónyi európai uniós támogatásról azok után, hogy kiderült, hogy a legmagasabb állami szinten szervezett korrupció zajlik Ukrajnában. Egy háborús maffia kezébe kerültek az európai adófizetők eurói – idézte fel.

– Azt hiszem, most már világos, hogy Brüsszel miért nem kéri ezt számon Kijeven. Hát azért, mert pontosan az zajlik Brüsszelben, mint ami zajlik Kijevben. Óriási korrupció zajlik itt is – folytatta.

– Most éppen egy újabb csontváz esett ki a szekrényből, hiszen az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a Juncker-bizottság alelnökét tartóztatták le korrupciós váddal, és ugyanúgy a von der Leyen-bizottság korábbi külügyi főtitkárát is letartóztatták, ugyanezért, európai uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával azok után, hogy a von der Leyen-bizottság előző igazságügyi biztosánál pedig pénzmosás miatt tartottak házkutatást – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy tehát pontosan ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, egy óriási korrupciós botrány.

– Nyilvánvalóan Brüsszelből azért nem akarnak nagyon fennakadni az ukrajnai korrupciós hálózaton, mert itt Brüsszelt is egy hasonló korrupt hálózat szövi át, és ezt nem akarják nagyon kitenni a napfényre – összegzett. Az Európai Ügyészség közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával emelt vádat szerdán Federica Mogherini és további két személy ellen.