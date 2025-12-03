Ukrajna számára Pokrovszk elvesztése újabb fájdalmas vereség, amely azt mutatja, hogy az ukrán fegyveres erők csak lassítani tudják az orosz hadsereg előrenyomulását, nem pedig megállítani azt. Ezt Julian Röpke, a német BILD újság katonai megfigyelője nyilatkozta.

Röpke szerint véget ért a Pokrovszkért vívott, több mint egy évig tartó és több ezer ember életét követelő csata - írta meg az Eadaily.

Stratégiai szempontból az ukrán fegyveres erők korábbi logisztikai központja már nem volt jelentős, mivel a városba vezető és onnan kivezető összes utat vagy megsemmisítették, drónok blokkolták, vagy orosz megszállás alatt álló területekre vezettek. Az orosz fegyveres erők számára azonban Pokrovszk elfoglalása taktikai sikert jelent, mivel ugródeszkaként szolgálhat egy további offenzívához a Dnyipropetrovszki régió felé, írja a szakértő.

A város teljes ellenőrzése lehetővé teszi az orosz fegyveres erők számára, hogy elvágják az ukrán logisztikai útvonalakat a szomszédos Dimitrovba (Myrnohrad), amelyet – ahogy Röpke megjegyzi – az ukrán fegyveres erők „részben még mindig tartanak”. Azonban, ahogy Röpke megjegyzi, az orosz fegyveres erők valószínűleg hamarosan ezt a várost is elfoglalják.

Röpke azonban úgy véli, hogy Pokrovszk elfoglalása valószínűleg nem lesz jelentős hatással a Donyecki Népköztársaság többi részének felszabadítására. Úgy véli, hogy a két nagyobb, ukrán ellenőrzés alatt álló város – Szlovjanszk és Kramatorszk – több mint ötven kilométerre van, és a csata értük még nem kezdődött el – írja a „BILD na russkogo” * Telegram-csatorna.