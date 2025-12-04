Az Európai Bizottság nyilvántartásba vesz egy emberi jogi normákkal kapcsolatos európai polgári kezdeményezést

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a Nincs többé kettős mérce az emberi jogok terén című európai polgári kezdeményezést - tájékoztatott az uniós bizottság szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői arra kérik az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan rendeletre, mely a nem uniós országokkal folytatott külső fellépései során a hatáskörébe tartozó területeken egységesített felügyeletet hoz létre az emberi jogok védelmére.

A kezdeményezők szerint az EU jelenlegi emberi jogi megközelítése kettős mércét alkalmaz. Széttagolt és vonatkozó jogi normáit következetlenül alkalmazza a partnerországok között. Mivel az EU országonként eltérően viselkedik, ez gyengíti az emberi jogok egyetemes természetét - mondták.

A szervezők szerint a rendeletnek biztosítania kell, hogy a brüsszeli testület átlátható, következetes, hatékony és arányos módon kövesse nyomon és értékelje a jogsértéseket, és reagáljon rájuk. A javaslatok tartalmát az Európai Bizottság ebben a szakaszban még nem vizsgálta.

Az európai polgári kezdeményezés nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

A keddi nyilvántartásba vételtől számítva a szervezőknek hat hónap áll rendelkezésükre, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést. Amennyiben az európai polgári kezdeményezés egy év alatt egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, az Európai Bizottságnak reagálnia kell. A brüsszeli testület dönt arról, hogy a kezdeményezésre válaszul hoz-e intézkedéseket vagy sem, és a döntését meg kell indokolnia.