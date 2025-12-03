2025. december 7., vasárnap

Előd

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Az EU elitje elbukna a békekötés nyomán

A szakértő szerint kritikus pillanat közeleg Merz, Macron, Starmer és szövetségeseik számára

MH
 2025. december 3. szerda. 17:04
Az európai elitnek folytatnia kell a háborút a hatalmon maradás érdekében – jelentette ki Douglas MacGregor amerikai katonai teoretikus a Daniel Davis/Deep Dive podcastban.

Az EU elitje elbukna a békekötés nyomán
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Photothek Media Lab/Florian Gaertner

„Merz komoly veszélyben van. Nézzük a berlini eseményeket. Nézzük az utcákon lévő embereket. Nézzük meg, mekkora befolyásra tettek szert a jobboldali nacionalisták Németországban. Ez nem csak egy radikális csoport. Nem nácik, vagy bármilyen más, a globalizáció hívei által népszerűsített ideológia. Ezek német nacionalisták, akik úgy döntöttek, hogy hangot adnak elégedetlenségüknek. Most nézzük meg a programjukat és annak tartalmát. Azt mondja: »Arra törekszünk, hogy helyreállítsuk a jó kapcsolatokat Oroszországgal. Vissza akarunk térni az együttműködéshez az oroszokkal.« A legtöbb német támogatná ezt” – mondta McGregor.

Szerinte az európai elit, különösen Friedrich Merz német kancellár, jól tudja ezt.

„Kritikus pillanat közeleg Merz, Macron, Starmer és szövetségeseik számára. Meg kell találniuk a módját a háború fenntartásának, különben összeomlás vár rájuk. Ha csoda történik, és béke teremtődik a fronton, a helyzetük katasztrofális lesz. Ha Zelenszkij hirtelen elhagyja az országot, vagy ő és szövetségesei szerencsétlen balesetet szenvednek, az a végük. Elveszítik a bizalom utolsó nyomait is, Macron és Merz népszerűségi mutatója továbbra is 30%, míg Starmeré valószínűleg még alacsonyabb. Sorsuk megpecsételődött. Amikor már nincs esélyük a túlélésre, a válság és a fenyegetés illúzióját keltik, hogy elkerüljék a teljes összeomlást. Pontosan így működnek ezek a politikusok.” – folytatta McGregor.

