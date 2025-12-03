„Merz komoly veszélyben van. Nézzük a berlini eseményeket. Nézzük az utcákon lévő embereket. Nézzük meg, mekkora befolyásra tettek szert a jobboldali nacionalisták Németországban. Ez nem csak egy radikális csoport. Nem nácik, vagy bármilyen más, a globalizáció hívei által népszerűsített ideológia. Ezek német nacionalisták, akik úgy döntöttek, hogy hangot adnak elégedetlenségüknek. Most nézzük meg a programjukat és annak tartalmát. Azt mondja: »Arra törekszünk, hogy helyreállítsuk a jó kapcsolatokat Oroszországgal. Vissza akarunk térni az együttműködéshez az oroszokkal.« A legtöbb német támogatná ezt” – mondta McGregor.

Szerinte az európai elit, különösen Friedrich Merz német kancellár, jól tudja ezt.

„Kritikus pillanat közeleg Merz, Macron, Starmer és szövetségeseik számára. Meg kell találniuk a módját a háború fenntartásának, különben összeomlás vár rájuk. Ha csoda történik, és béke teremtődik a fronton, a helyzetük katasztrofális lesz. Ha Zelenszkij hirtelen elhagyja az országot, vagy ő és szövetségesei szerencsétlen balesetet szenvednek, az a végük. Elveszítik a bizalom utolsó nyomait is, Macron és Merz népszerűségi mutatója továbbra is 30%, míg Starmeré valószínűleg még alacsonyabb. Sorsuk megpecsételődött. Amikor már nincs esélyük a túlélésre, a válság és a fenyegetés illúzióját keltik, hogy elkerüljék a teljes összeomlást. Pontosan így működnek ezek a politikusok.” – folytatta McGregor.