Az Egyesült Államok megállítja a bevándorlást 19 országból

Az Egyesült Államok leállította az összes bevándorlási kérelmet 19 országból érkező emberektől. Ez a szerda este (helyi idő szerint) megjelent kormányzati közlemény szerint történik. A lépés egy héttel azután történt, hogy két Nemzeti Gárda ellen Washingtonban fegyveres támadást hajtott végre állítólag egy afgán származású férfi.

Bevándorlási hatóságok nyomás alatt: Alaposabb ellenőrzéseket jelentettek be

A belépési kérelmek tilalma, amelyet most bevezettek, részben érinti azokat az országokat, amelyek ellen Donald Trump amerikai elnök már júniusban bevezette a belépési korlátozásokat. A múlt heti washingtoni szerdai fegyveres támadás után a kormány ismét szigorította migrációs politikáját.

A Trump-kormányzat új bevándorláspolitikája összesen 19 nem európai országot érint, köztük Afganisztánt, Szomáliát, Iránt és Venezuelát. Egy hivatalos feljegyzés szerint az ezekből az országokból érkező összes folyamatban lévő bevándorlási kérelmet egyelőre felfüggesztik, és átfogó felülvizsgálaton esnek át a Reuters szerint. Ez magában foglalja a lehetséges interjúkat és újrainterjúkat a lehetséges biztonsági kockázatok felmérésére. A Bevándorlási Szolgálat (USCIS) „felfüggesztette az összes menedékjoggal kapcsolatban hozott döntést, amíg biztosítani tudjuk, hogy minden külföldit a lehető legalaposabban ellenőrizték” – mondta Joseph Edlow ügynökségvezető.

Halálos támadás Washingtonban

Múlt hét szerdáján két Nemzeti Gárda katona súlyosan megsérült lövöldözés következtében az amerikai főváros központjában, és az egyik áldozat később meghalt. Az áldozat egy 20 éves nő volt. A feltételezett támadót, egy 29 éves afgánt, letartóztatták és gyilkossággal vádolták. Indítéka még mindig nem világos.

A kritikusok az új szabályozásokat a Trump-kormányzat már amúgy is szigorú migrációs politikájának további eszkalációjaként látják, amely az év eleji hivatalba lépése óta egyre inkább támaszkodik a kitoloncolásra és a legális bevándorlás korlátozására.