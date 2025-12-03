Elfoglalta Cservone települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

Hozzátette, hogy a Kelet csapatcsoportosítás Cservone bevételével újabb kijáratot kapott a Zaporizzsja megyei Huljaipole város irányába. A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, mintegy 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési infrastruktúra több objektumát, valamint egy drónösszeszerleő üzemet, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, egy cseh Vampire sorozatvetőt, egy német Panzerhaubitze 2000-es önjáró 155 milliméteres löveget, továbbá 251 repülőgép típusú drónt és két legénység nélküli motorcsónakot.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy a Zaporizzsja megyei Vilnyanszknál orosz csapás ért egy ukrán gyakorlóteret, sok katonát megölve és megsebesítve.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A határ menti Belgorod megyében három civil megsebesült. A tambovi régióban tűz ütött ki egy olajbázison, a voronyezsiben pedig "több üzemanyagtartály kisebb károsodást szenvedett". Zaporizzsja megyében hétezren maradtak órákig áramellátás nélkül ukrán csapás miatt.

Az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőműben szerdán incidens nélkül zajlott le a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megfigyelőcsoportjainak az ütemtervnek megfelelő váltása.

A "Luhanszki Népköztársaság" legfelsőbb bírósága 13 évi fegyházra ítélte a vietnámi-cseh kettős állampolgár Minh Hoang Trant, amiért "zsoldosként" harcolt az ukrán oldalon. Az elítélt májusban érkezett Ukrajnába, ahol kiképzést kapott, majd részt vett a harcokban a donyecki régióban, amíg augusztusában fogságba nem ejtették.