A Kreml szerint Ukrajna nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat

A felek megállapodtak abban, hogy ideiglenesen visszatartják a tárgyalás eredményeit

 2025. december 3. szerda. 21:26
Ukrajna elutasította az isztambuli formátumú tárgyalások folytatását. Ezt Jurij Uzsakov, az orosz elnök segédtisztje jelentette ki a TASS szerint.

A Kreml szerint Ukrajna nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat
Az orosz-amerikai egyeztetés december 2-án
Fotó: AFP/Pool/Alexander Kazakov

„Az ukránok legalábbis egyelőre elutasították az isztambuli tárgyalási fordulókra vonatkozó javaslatot” – mondta Uzsakov.

December 2-án a Kremlben tárgyalásokat folytattak Vlagyimir Putyin orosz elnök, Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner. A felek megállapodtak abban, hogy ideiglenesen visszatartják a tárgyalás eredményeit.

Uzsakov arról is beszámolt, hogy Vlagyimir Putyin és Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a megbeszéléseik során Ukrajna NATO- tagságáról is tárgyalt. Hangsúlyozta, hogy ez a téma a napirenden szereplő kulcsfontosságú kérdések egyike.

