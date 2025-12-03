A Kreml szerint Ukrajna nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat

Ukrajna elutasította az isztambuli formátumú tárgyalások folytatását. Ezt Jurij Uzsakov, az orosz elnök segédtisztje jelentette ki a TASS szerint.

„Az ukránok legalábbis egyelőre elutasították az isztambuli tárgyalási fordulókra vonatkozó javaslatot” – mondta Uzsakov.

December 2-án a Kremlben tárgyalásokat folytattak Vlagyimir Putyin orosz elnök, Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner. A felek megállapodtak abban, hogy ideiglenesen visszatartják a tárgyalás eredményeit.

Uzsakov arról is beszámolt, hogy Vlagyimir Putyin és Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a megbeszéléseik során Ukrajna NATO- tagságáról is tárgyalt. Hangsúlyozta, hogy ez a téma a napirenden szereplő kulcsfontosságú kérdések egyike.