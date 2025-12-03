A Kreml és Witkoff amerikai különleges megbízott kudarcot vallott a béketárgyalásokon

A moszkvai források szerint a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti tárgyalás az Egyesült Államok ukrajnai háború befejezésére vonatkozó tervéről nem hozott áttörést.

Kulcsfontosságú kérdés: az elfoglalt területek továbbra is vita tárgyát képezik

Az Ukrajnában Oroszország által elfoglalt területek kérdése, amelyek az ország területének körülbelül 19 százalékát teszik ki, „még nem vezetett kompromisszumos megoldáshoz”, azonban „néhány amerikai javaslat” „megvitatható” – mondta Uszakov a tárgyalás után újságíróknak. A megbeszélések „nagyon hasznosak és konstruktívak” voltak. Azonban még „sok munka van Washingtonban és Moszkvában”, hogy megállapodásra jussanak. „Néhány pontban meg tudtunk egyezni (...), más pontokat kritizáltak” – mondta Uszakov. Mindkét fél kifejezte hajlandóságát, hogy „folytatja erőfeszítéseit”.

A Kremlben tartott találkozón Witkoff mellett Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója, Jared Kushner is részt vett. Az orosz oldalon Uschakow mellett egy másik Kreml-tanácsadó, Kirill Dmitrijew is ott ült a tárgyalóasztalnál.

Moszkvai látogatásuk után Witkoff és Kushner továbbutazhatnak Brüsszelbe, ahol szerdán találkoznak egy ukrán delegációval, ahogyan azt kijevi kormánykörökből tudni lehet - írja a focus.de.

Kritika Ukrajnából és Európából

Witkoff már a hétvégén megbeszélést folytatott az amerikai tervről az ukrán főtárgyalóval, Rustem Umerovval az amerikai Florida államban. Ukrajna és európai partnerei kritizálták, hogy az eredeti amerikai tervezet túl sok orosz maximális követelést vett figyelembe. Ezután kidolgoztak egy átdolgozott változatot a tervből.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fox News csatornának kedden (helyi idő szerint) sugárzott interjújában „némi előrelépésről” beszélt, amelyet az Oroszországgal folytatott tárgyalások során értek el az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij korábban egy írországi látogatás során kijelentette, hogy a harcoknak teljes befejezését kell elérni. „Közös feladatunk a háború befejezése, nem csak a harcok szüneteltetése” – mondta Zelenszkij. Országának jövőjéről nem dönthetnek az ukránok feje fölött.

Putyin éles szavai Európával szemben

Putyin röviddel az amerikai képviselőkkel való találkozó előtt éles szavakat intézett Ukrajna európai szövetségeseihez. „Nincs szándékunk háborút indítani Európa ellen, de ha Európa ezt akarja és megkezdi, akkor mi készen állunk” – mondta moszkvai újságíróknak.

Az európaiak akadályozzák az USA erőfeszítéseit az ukrajnai harcok befejezésére, és „a háború oldalán állnak” – tette hozzá az orosz elnök. A kijevi európai szövetségesek által az USA ukrajnai tervéhez kért változtatások célja „a teljes békefolyamat teljes blokkolása és Oroszország számára teljesen elfogadhatatlan követelések támasztása” volt – hangsúlyozta a Kreml vezetője.