165 milliárd eurós „jóvátételi hitelt” kaphat Ukrajna az orosz vagyonból

Az Európai Bizottság hivatalosan is bejelentette a történelmi léptékű finanszírozási javaslatát: egy összesen 210 milliárd eurós pénzügyi csomagot állítottak össze Ukrajna számára, amelynek gerincét egy 165 milliárd eurós, úgynevezett „jóvátételi hitel” adja.

A Politico által megszerzett dokumentumok szerint a fedezetet a befagyasztott orosz állami vagyon biztosítaná, ám a terv megvalósítása a belga kormány ellenállásán bukhat el.

Mire költenék a milliárdokat?

A javaslat részletei szerint a 165 milliárd eurós hitelkeret túlnyomó részét nem szociális kiadásokra, hanem háborúra fordítanák. A tervezet szerint:

115 milliárd eurót az ukrán védelmi ipar és a hadsereg szükségleteire;

50 milliárd eurót Kijev költségvetési hiányának betömésére szánnak.

A csomag maradék része, mintegy 45 milliárd euró, a G7-ek által korábban nyújtott hitelek kiváltását szolgálná. A pénz forrása kettős: 140 milliárd euró a Belgiumban lévő Euroclear számláin pihen, további 25 milliárd pedig európai magánbankokban zárolt orosz vagyon.

Belgium: „Nem hallgatnak ránk”

A terv legnagyobb akadálya továbbra is Belgium. Maxime Prévot belga külügyminiszter csalódottságának adott hangot, mivel szerinte a Bizottság javaslata nem kezeli az országát fenyegető kockázatokat. Brüsszel (a belga kormány) attól tart, hogy ha hozzányúlnak a pénzhez, Oroszország jogi és pénzügyi támadást indít az Euroclear ellen, ami destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert, a számlát pedig a belgáknak kell állniuk.

„Szomorú érzésünk van, hogy nem hallgattak meg minket. A Bizottság által bemutatott szöveg nem oszlatja el kielégítően az aggályainkat” – jelentette ki Prévot.

Versenyfutás az idővel

A helyzet sürgető, mivel a jelentések szerint Ukrajna katonai költségvetése áprilisban kimerülhet. A Bizottság ezért kész arra is, hogy áthidaló megoldásként ideiglenes finanszírozást nyújtson uniós hitelből az év elején, amíg a tagállami vezetők a december közepi csúcstalálkozón megpróbálják elsimítani a politikai és jogi vitákat – írja a KárpátHír.