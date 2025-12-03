2025. december 7., vasárnap

Külföld

 2025. december 3. szerda. 17:58
Az Európai Bizottság hivatalosan is bejelentette a történelmi léptékű finanszírozási javaslatát: egy összesen 210 milliárd eurós pénzügyi csomagot állítottak össze Ukrajna számára, amelynek gerincét egy 165 milliárd eurós, úgynevezett „jóvátételi hitel” adja.

165 milliárd eurós „jóvátételi hitelt” kaphat Ukrajna az orosz vagyonból
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A Politico által megszerzett dokumentumok szerint a fedezetet a befagyasztott orosz állami vagyon biztosítaná, ám a terv megvalósítása a belga kormány ellenállásán bukhat el.

Mire költenék a milliárdokat?

A javaslat részletei szerint a 165 milliárd eurós hitelkeret túlnyomó részét nem szociális kiadásokra, hanem háborúra fordítanák. A tervezet szerint:

  • 115 milliárd eurót az ukrán védelmi ipar és a hadsereg szükségleteire;
  • 50 milliárd eurót Kijev költségvetési hiányának betömésére szánnak.

A csomag maradék része, mintegy 45 milliárd euró, a G7-ek által korábban nyújtott hitelek kiváltását szolgálná. A pénz forrása kettős: 140 milliárd euró a Belgiumban lévő Euroclear számláin pihen, további 25 milliárd pedig európai magánbankokban zárolt orosz vagyon.

Belgium: „Nem hallgatnak ránk”

A terv legnagyobb akadálya továbbra is Belgium. Maxime Prévot belga külügyminiszter csalódottságának adott hangot, mivel szerinte a Bizottság javaslata nem kezeli az országát fenyegető kockázatokat. Brüsszel (a belga kormány) attól tart, hogy ha hozzányúlnak a pénzhez, Oroszország jogi és pénzügyi támadást indít az Euroclear ellen, ami destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert, a számlát pedig a belgáknak kell állniuk.

„Szomorú érzésünk van, hogy nem hallgattak meg minket. A Bizottság által bemutatott szöveg nem oszlatja el kielégítően az aggályainkat” – jelentette ki Prévot.

Versenyfutás az idővel

A helyzet sürgető, mivel a jelentések szerint Ukrajna katonai költségvetése áprilisban kimerülhet. A Bizottság ezért kész arra is, hogy áthidaló megoldásként ideiglenes finanszírozást nyújtson uniós hitelből az év elején, amíg a tagállami vezetők a december közepi csúcstalálkozón megpróbálják elsimítani a politikai és jogi vitákat – írja a KárpátHír.

