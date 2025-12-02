2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Zaluzsnij atomfegyvereket telepítene Ukrajnába

Hidegzuhany Amerikából

MH
 2025. december 2. kedd. 19:41
Atomfegyverek ukrajnai telepítését javasolta az egyik lehetséges biztonsági garanciaként Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete és volt főparancsnoka.

Zaluzsnij atomfegyvereket telepítene Ukrajnába
Valerij Zaluzsnij atomfegyvereket akar telepíteni Ukrajnába
Fotó: AFP/Oli Scarff

A felvetést azonban Lindsey Graham befolyásos amerikai szenátor azonnal elutasította, irreálisnak nevezve a volt tábornok elképzeléseit a háború utáni rendezésről.

Zaluzsnij érvelése szerint a háború lezárása után Ukrajnának kézzelfogható és elrettentő erejű garanciákra van szüksége ahhoz, hogy Oroszország ne támadhasson újra. Három konkrét opciót nevezett meg, amelyek szerinte stabilizálhatnák a helyzetet.

Lindsey Graham republikánus szenátor, aki eddig Kijev egyik leghangosabb támogatójának számított Washingtonban, határozottan elutasította a javaslatokat. Szerinte a mostani kritikus pillanatban elengedhetetlen, hogy minden elemzés a realitások talaján maradjon.

„A cikkében javasolt biztonsági garanciák messze túlmutatnak a lehetséges határain… Az említett garanciák – beleértve a NATO-csatlakozást és a nukleáris fegyverek ukrajnai telepítését – véleményem szerint nem fognak működni.”

A szenátor reakciója jelzi, hogy bár az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát, a legkeményebb biztonsági garanciák (mint a nukleáris fegyverek vagy az azonnali NATO-tagság) még a szövetségesek körében is falakba ütköznek - írja a Strana.today tudósítása nyomán, a KárpátHír.

