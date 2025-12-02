Witkoff megérkezett Moszkvába, indulnak a tárgyalások

Megérkezett Moszkvába Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, aki a nap folyamán tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború békés rendezésének lehetőségeiről. Witkoff a találkozót megelőzően Kirill Dmitrijevvel, az orosz elnök befektetési és külgazdasági különmegbízottjával ebédel egy moszkvai Michelin-csillagos étteremben. A tárgyalásokon Witkoff mellett részt vesz Trump veje, Jared Kushner is.

A Kreml tájékoztatása szerint a megbeszélések a kora esti órákban kezdődnek, és addig tartanak, „ameddig szükséges”. A Fehér Ház megerősítette: a különmegbízott Moszkvába már egy új, módosított amerikai béketervet hozott magával, amely a korábbi, 28 pontos csomag továbbfejlesztett változata. A Kreml korábban az első változatot „nagyon jó alapnak” nevezte a további egyeztetésekhez. Ezt azonban az ukrán igények figyelembevételével módosították.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a tárgyalások előtt hangsúlyozta: Moszkva nyitott a politikai rendezésre, ugyanakkor a megállapodásnak összhangban kell állnia az orosz fél által a „különleges katonai művelet” keretében meghatározott célokkal. Egyben méltatta a Trump-adminisztráció erőfeszítéseit a konfliktus lezárására, és fontos lépésnek nevezte a Putyin–Witkoff-találkozót.

Orosz parlamenti források szerint a megbeszélés központi témája várhatóan a területi kérdés lesz. Alekszej Csepa, az orosz állami duma nemzetközi bizottságának helyettes vezetője úgy fogalmazott: a korábbi amerikai–ukrán egyeztetések során ez a kérdés nem rendeződött, ezért most Moszkvában erre koncentrálhatnak. Csepa szerint az orosz oldalon óvatosan pozitív várakozás kíséri a tárgyalásokat.

A békefolyamat pénzügyi hátterét új megvilágításba helyezte a Politico értesülése, amely szerint Washington egy esetleges ukrajnai megállapodás aláírása után kész lenne visszaadni Oroszországnak a nyugaton befagyasztott eszközei jelentős részét. Ezeknek az aktíváknak döntő hányada az Európai Unió területén található, elsősorban a belgiumi Euroclear rendszerében.

A lap szerint az elképzelés komoly feszültséget keltett az európai döntéshozók körében, akik a nemzetközi jog „megerőszakolásával” ki akarják sajátítani a teljes összeget. Érdemes hozzátenni azt is: Trump eredeti javaslata szerint a befagyasztott vagyont az oroszoknak az USA-val közösen kellett volna befektetniük Ukrajnában, így ha igazak a hírek, ezen a téren az amerikai fél most rugalmasabb javaslattal él.

Mindeközben más sajtóértesülések szerint a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciák tekintetében a Fehér Ház hajlik arra, hogy egy NATO-szintű védelem mellett kötelezze el magát anélkül, hogy Ukrajnát felvennék az Észak-atlanti Szerződés Szervezetébe. Ez egy üzleties megközelítés lenne: az orosz vagyon visszaadását kínálják a biztonsági garanciák elfogadásáért cserébe, Moszkva számára azonban az ukrajnai háború eddig sem fiskális, hanem biztonsági kérdés volt.

Az Axios úgy tudja, hogy Witkoff és Kushner a Kreml után egy európai országba utazik tovább, ahol találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij jelenleg Írországban tartózkodik, ahol a washingtoni egyeztetésekről kapott friss tájékoztatást az ukrán delegáció vezetőjétől.

A nemzetközi sajtó mindeközben kétkedéssel figyeli az eseményeket. Több nyugati elemzés szerint Witkoff rendkívül pragmatikus, üzleti logikájú megközelítést képvisel, és nem zárható ki, hogy a tárgyalásokon a geopolitikai szempontok mellett a gazdasági alkuk is központi szerephez jutnak. A mostani forduló kimenetele ezért nemcsak a harctéri helyzetre, hanem az európai biztonsági architektúra jövőjére is hosszú időre kihatással lehet.