Wadephul azzal vádolja Oroszországot, hogy nem akar békét kötni

Az amerikai különmegbízott Witkoff és az orosz elnök találkozója előtt a német külügyminiszter telefonon beszélt amerikai kollégájával. És gyors fegyverszünetet követelt Putyintól.

Johann Wadephul külügyminiszter Vlagyimir Putyint az amerikai közvetítő Steve Witkoff-fal Moszkvában tartandó találkozója előtt felszólította, hogy tárgyaljon az Ukrajnában a fegyverszünetről.

„Vlagyimir Putyin mindig új kifogásokat keres, miért nem akar tárgyalni” – mondta a CDU-politikus egy berlini találkozón egyiptomi kollégájával, Badr Abdelattyval. „Ezért továbbra is kétségeim vannak, hogy egyáltalán komolyan hajlandó-e a békéről tárgyalni.”- -írja a focus.de.

Beszélgetések Marco Rubio-val

Wadephul egy előző napi telefonbeszélgetés után elmondta, hogy amerikai kollégája, Marco Rubio és ő nagyban egyetértenek a helyzet értékelésében. „Úgy véljük, hogy most itt az ideje a fegyverszünetnek.”

Rubióval arról is beszélt, hogy egy tartós megoldásnak Ukrajna és egész Európa biztonságát és békéjét kell garantálnia. A német külügyminiszter kifejezetten megköszönte az amerikai kormánynak az Ukrajnában több mint három és fél éve Oroszország által megindított háborúban a béke érdekében tett erőfeszítéseit.

Wadephul: Németország és Európa továbbra is egyértelműen Kijev oldalán áll

Ehhez tartoznak azok a tárgyalások is, amelyeket Witkoff ma Moszkvában folytat, mondta Wadephul. Délutánra az amerikai különmegbízott találkozót tervezett Putyinnal. A tárgyalások azt mutatták, hogy talán Moszkva is érdekelt abban, hogy „még egyszer megpróbálja kideríteni, nincs-e megoldás”, mondta a szövetségi külügyminiszter. Putyinnak tudnia kell, hogy Európa és Németország továbbra is egyértelműen Ukrajna oldalán áll. „Tovább fogjuk fokozni erőfeszítéseinket Ukrajna támogatására.”