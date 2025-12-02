Ukrajnában korrupció gyanújával őrizetbe vették a volt energiaügyi miniszterhelyettest

Korrupció gyanújával őrizetbe vették a kijevi biztonsági erők a volt ukrán energiaügyi miniszterhelyettest, egyben az Enerhoatom vállalat első alelnökét – közölte kedden Ruszlan Kravcsenko, Ukrajna főügyésze.

„A kijevi városi ügyészség az Ukrajnai Biztonsági Szolgálattal közösen (...) őrizetbe vette az Enerhoatom Nemzeti Atomenergetikai Vállalat (NAEK) ideiglenesen megbízott volt első alelnökét (...). Ő egyben Ukrajna korábbi első energiaügyi miniszterhelyettese is. Vádat készülnek emelni ellene mások tulajdonának hivatali személy által, hivatali helyzetével való visszaélés útján történő megszerzése miatt, amelyet előzetes megegyezés alapján egy csoport tagjai követtek el különösen nagy értékben” – írta a főügyész a Telegram üzenetküldő csatornán.

Az őrizetbe vett politikus 2022 augusztusában az Enerhoatom vállalatra biztosítási szerződést kötött, mintegy 106 millió hrivnya (825 millió forint) értékben, majd 12 nap múlva indoklás nélkül a szerződés összegét 131 millió hrivnyára (990 millió forint) megemelte. A biztonsági szervek arra a következtetésre jutottak, hogy a mesterséges áremelés miatt a stratégiai vállalat mintegy 19 millió hrivnyát (148,5 millió forintot) veszített.

Az RBK-Ukrajina ügynökség úgy értesült, hogy Jurij Sejkóról van szó, aki 2024-ben Herman Haluscsenkónak, az energiaügyi minisztérium vezetőjének első helyettese volt. Idén november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású műveletet indítanak Midasz néven egy nagy korrupciós ügy feltárására az energetikai szektorban. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő barátja állt. Nála, valamint a később lemondásra kényszerített – akkor már – igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Később közzétették a Mindics lakásában rögzített beszélgetések részleteit, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre.