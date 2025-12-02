Úgy kell véget vetni a háborúnak, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét Ukrajnát

A nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejeznie a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét Ukrajna területeit - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Dublinban, amikor Micheál Martin ír miniszterelnökkel közösen nyilatkozott újságíróknak.

"Az oroszok kezdték a háborút, nincs alternatívája ennek a megfogalmazásnak. Ők indították el, ennek az egész világ a tanúja volt: agresszióval jöttek, hogy elpusztítsanak minket. Megállítottuk őket, amiben Európa és Amerika segített nekünk.

Oroszország nem tudta megszállni Ukrajnát, az ukrán emberek, katonák, civilek és partnereink ereje miatt. Megállítottuk őket. Az Egyesült Államok azt mondja, hogy elég a vérontásból, és mi teljes mértékben egyetértünk. A háborút azonban úgy kell befejeznünk, hogy egy év múlva Oroszország ne jöhessen újra a harmadik invázióval ebben az évtizedben.

Ez ugyanis előfordulhat, hiszen az volt az elsődleges céljuk, hogy megszállják államunkat, ezt viszont nem érték el. Nem vagyok biztos abban, hogy a céljaik változtak, ezért nekünk védelemre van szükségünk" - idézte Zelenszkijt az Ukrinform állami hírügynökség.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának egyértelműségre van szüksége a jövőbeni biztonsági és békegaranciákkal kapcsolatban. "Hálásak vagyunk az Egyesült Államoknak, hogy készek garantálni a biztonságot. Szeretnénk azonban megérteni ezeket a garanciákat. Hálásak vagyunk Európának, hogy Ukrajna jövőjét az Európai Unióban látják, számunkra ez a biztonság garanciájának része.

A kérdés azonban továbbra is az, hogy ebben az évszázadban leszünk EU-tagok, vagy a következőben? Vagyis az ukrán embereknek egyértelmű válaszokra van szükségük" - magyarázta az elnök.