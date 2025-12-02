Trump megaüzlete átírhatja a Közel-Keletet

Ezermilliárd dolláros befektetési ígérettel érkezett Washingtonba a szaúdi trónörökös, Donald Trump pedig cserébe minden korábbinál szorosabb együttműködést ajánlott Rijádnak. A kritikus nyersanyagoktól az atomenergián át az F–35-ös vadászgépekig terjedő csomag olyan geopolitikai átrendeződést indíthat el, amely Izrael regionális fölényét is megingathatja – miközben a megállapodást Kína könnyen keresztülhúzhatja. Trump bejelentése nem puszta diplomáciai gesztus, hanem számos gyakorlati katonai és gazdasági előnnyel jár.

Mohamed bin Szalmán koronahercege és miniszterelnöke, valamint Donald Trump (b), az Egyesült Államok elnöke Washingtonban tárgyaltak

Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös tárgyalt Donald Trumppal Washingtonban, folytatva a májusi csúcstalálkozót – derült ki a VG.hu cikkéből. Akkor 142 milliárd dolláros fegyvervásárlás és 600 milliárd dollár értékű amerikai befektetés körvonalazódott, most azonban Rijád minden korábbinál nagyvonalúbb ajánlattal érkezett: 1000 milliárd dollárra emelte az amerikai beruházások keretét.

Különleges státuszt kap Trumptól Szaúd-Arábia

Az egyeztetésen több stratégiai terület együttműködése is végleges formát kapott:

Polgári atomenergia: több évtizedes, több milliárd dolláros program amerikai vállalatokkal.

Mesterséges intelligencia: MoU született a legfejlettebb amerikai technológiákhoz való szaúdi hozzáférésről.

Kritikus nyersanyagok: Washington diverzifikálná ellátási láncait, a Ma’aden pedig az MP Materialsszel épít teljes ritkaföldfémláncot a bányászattól a mágnesgyártásig.

A szaúdi gazdaság átalakítása régóta a trónörökös célja, azonban a mostani csomag már egyértelműen geopolitikai súlyt is kapott.

Szaúd-Arábia NATO-n kívüli fő szövetséges lesz

A látogatás legnagyobb fejleménye a védelmi területen történt. Trump bejelentette, hogy Szaúd-Arábia megkapja a Major Non-NATO Ally státuszt, amely nem puszta diplomáciai gesztus, hanem számos gyakorlati katonai és gazdasági előnnyel jár: ilyen a közös kutatás-fejlesztés, a hadgyakorlatok, az amerikai hadianyagkészletek befogadása és a rugalmas hozzáférés a csúcskategóriás amerikai fegyverekhez.

Eddig mindössze 19 ország rendelkezett ezzel a státusszal, köztük Japán, Dél-Korea és Izrael. Rijád már májusban jelezte, hogy 142 milliárd dollár értékben modernizálná haderejét, és a csomag részeként lég- és rakétavédelmi rendszerek, határvédelmi eszközök, űrtechnológiai rendszerek és közel 300 Bradley harckocsi is szerepel.

Az igazi áttörést azonban az jelenti, hogy Trump zöld utat adott az F–35-ös vadászgépek beszerzéséhez.

Negyvennyolc darab F–35: regionális fegyverkezési ugrás

Szaúd-Arábia 48 darab F–35-ös megvásárlását tervezi, hogy modernizálja gyengülő, főként F–15-ösökből, Tornadókból és Typhoonokból álló flottáját. Az F–35 a világ egyik legfejlettebb harci repülőgépe: stealth képességekkel rendelkezik, mélységi csapásmérésre, légi fölény megszerzésére és hálózatos hadviselésre is alkalmas.

A beszerzés azonban lassú folyamat: a gyártási kapacitások és az adminisztratív engedélyezés miatt a legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább hét év, mire az első gép megérkezne. Ez idő alatt pedig bármikor meghiúsulhat az üzlet – nem minden szereplő örül ugyanis Szaúd-Arábia F–35-ügyleteinek.

Izrael aggódik: veszélyben a minőségi katonai fölény

Az F–35 a Közel-Keleten jelenleg egyetlen ország, Izrael birtokában van. Ez alapvető eleme annak a régiós előnynek (Qualitative Military Edge), amelyre Washington hivatalos garanciát vállal. Izrael jelenleg 45 darab F–35I „Adir” gépet használ, további 35 darabot rendelt 3 milliárd dollárért. Az F–35I ráadásul nem azonos az amerikai verzióval: izraeli cégek saját fejlesztései – elektronikai hadviselési rendszerek, C4I-modulok, izraeli fegyverzet – kerültek beépítésre.

Jeruzsálem ezért nem a szaúdi eladást, hanem a feltételek nélküliségét kifogásolja. Előzetesen azt javasolták Washingtonnak, hogy az F–35-ös beszerzés Szaúd-Arábia és Izrael viszonyának normalizálásához kötődjön.

Benjamin Netanjahu a találkozó után telefonon beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, aki biztosította őt: Izrael katonai fölénye továbbra is érinthetetlen marad.

Kína lehet a megállapodás legnagyobb akadálya

Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy F–35-üzlet Kína miatt bukik el. Trump előző ciklusának végén engedélyezte az F–35-ösök eladását az Egyesült Arab Emírségeknek, ám Abu-Dzabi végül kiszállt az egyeztetésekből, miután nem tudtak megegyezni több technológiai és biztonsági feltételről – köztük arról, hogy az ország távolítsa el a Huawei 5G-hálózati eszközeit.

Az amerikai védelmi tárcában attól tartanak, hogy az F–35-ös technológiája kínai betekintés kockázatának lenne kitéve.

Ezért elképzelhető, hogy Washington az eladás feltételéül szabja:

a kínai technológiák kivezetését,

vagy szélesebb körű „leválási” lépéseket.

Ha nem ez, akkor az amerikai kongresszus állíthatja meg a megállapodást – akár Izrael érdekei, akár az amerikai technológiai fölény megvédése miatt.

