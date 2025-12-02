Külföld
Trump megaüzlete átírhatja a Közel-Keletet
Ezermilliárdos amerikai befektetés Szaúd-Arábiában
Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös tárgyalt Donald Trumppal Washingtonban, folytatva a májusi csúcstalálkozót – derült ki a VG.hu cikkéből. Akkor 142 milliárd dolláros fegyvervásárlás és 600 milliárd dollár értékű amerikai befektetés körvonalazódott, most azonban Rijád minden korábbinál nagyvonalúbb ajánlattal érkezett: 1000 milliárd dollárra emelte az amerikai beruházások keretét.
Különleges státuszt kap Trumptól Szaúd-Arábia
Az egyeztetésen több stratégiai terület együttműködése is végleges formát kapott:
- Polgári atomenergia: több évtizedes, több milliárd dolláros program amerikai vállalatokkal.
- Mesterséges intelligencia: MoU született a legfejlettebb amerikai technológiákhoz való szaúdi hozzáférésről.
- Kritikus nyersanyagok: Washington diverzifikálná ellátási láncait, a Ma’aden pedig az MP Materialsszel épít teljes ritkaföldfémláncot a bányászattól a mágnesgyártásig.
A szaúdi gazdaság átalakítása régóta a trónörökös célja, azonban a mostani csomag már egyértelműen geopolitikai súlyt is kapott.
Szaúd-Arábia NATO-n kívüli fő szövetséges lesz
A látogatás legnagyobb fejleménye a védelmi területen történt. Trump bejelentette, hogy Szaúd-Arábia megkapja a Major Non-NATO Ally státuszt, amely nem puszta diplomáciai gesztus, hanem számos gyakorlati katonai és gazdasági előnnyel jár: ilyen a közös kutatás-fejlesztés, a hadgyakorlatok, az amerikai hadianyagkészletek befogadása és a rugalmas hozzáférés a csúcskategóriás amerikai fegyverekhez.
Eddig mindössze 19 ország rendelkezett ezzel a státusszal, köztük Japán, Dél-Korea és Izrael. Rijád már májusban jelezte, hogy 142 milliárd dollár értékben modernizálná haderejét, és a csomag részeként lég- és rakétavédelmi rendszerek, határvédelmi eszközök, űrtechnológiai rendszerek és közel 300 Bradley harckocsi is szerepel.
Az igazi áttörést azonban az jelenti, hogy Trump zöld utat adott az F–35-ös vadászgépek beszerzéséhez.
Negyvennyolc darab F–35: regionális fegyverkezési ugrás
Szaúd-Arábia 48 darab F–35-ös megvásárlását tervezi, hogy modernizálja gyengülő, főként F–15-ösökből, Tornadókból és Typhoonokból álló flottáját. Az F–35 a világ egyik legfejlettebb harci repülőgépe: stealth képességekkel rendelkezik, mélységi csapásmérésre, légi fölény megszerzésére és hálózatos hadviselésre is alkalmas.
A beszerzés azonban lassú folyamat: a gyártási kapacitások és az adminisztratív engedélyezés miatt a legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább hét év, mire az első gép megérkezne. Ez idő alatt pedig bármikor meghiúsulhat az üzlet – nem minden szereplő örül ugyanis Szaúd-Arábia F–35-ügyleteinek.
Izrael aggódik: veszélyben a minőségi katonai fölény
Az F–35 a Közel-Keleten jelenleg egyetlen ország, Izrael birtokában van. Ez alapvető eleme annak a régiós előnynek (Qualitative Military Edge), amelyre Washington hivatalos garanciát vállal. Izrael jelenleg 45 darab F–35I „Adir” gépet használ, további 35 darabot rendelt 3 milliárd dollárért. Az F–35I ráadásul nem azonos az amerikai verzióval: izraeli cégek saját fejlesztései – elektronikai hadviselési rendszerek, C4I-modulok, izraeli fegyverzet – kerültek beépítésre.
Jeruzsálem ezért nem a szaúdi eladást, hanem a feltételek nélküliségét kifogásolja. Előzetesen azt javasolták Washingtonnak, hogy az F–35-ös beszerzés Szaúd-Arábia és Izrael viszonyának normalizálásához kötődjön.
Benjamin Netanjahu a találkozó után telefonon beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, aki biztosította őt: Izrael katonai fölénye továbbra is érinthetetlen marad.
Kína lehet a megállapodás legnagyobb akadálya
Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy F–35-üzlet Kína miatt bukik el. Trump előző ciklusának végén engedélyezte az F–35-ösök eladását az Egyesült Arab Emírségeknek, ám Abu-Dzabi végül kiszállt az egyeztetésekből, miután nem tudtak megegyezni több technológiai és biztonsági feltételről – köztük arról, hogy az ország távolítsa el a Huawei 5G-hálózati eszközeit.
Az amerikai védelmi tárcában attól tartanak, hogy az F–35-ös technológiája kínai betekintés kockázatának lenne kitéve.
Ezért elképzelhető, hogy Washington az eladás feltételéül szabja:
- a kínai technológiák kivezetését,
- vagy szélesebb körű „leválási” lépéseket.
Ha nem ez, akkor az amerikai kongresszus állíthatja meg a megállapodást – akár Izrael érdekei, akár az amerikai technológiai fölény megvédése miatt.
