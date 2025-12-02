Trump bármelyik pillanatban kiadhatja a harcparancsot

Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg hamarosan szárazföldi csapásokat készül mérni a Venezuelához köthető állítólagos „kábítószer-kereskedő csoportokra”. Az Egyesült Államok elnöke a kabinetülésen beszélt erről, amelyet a Fehér Ház YouTube-csatornája élőben közvetített. Kiemelte, hogy a szárazföldi műveletek „nagyon hamar” megindulhatnak.

„El fogjuk kezdeni az ilyen csapásokat a szárazföldön is… ez sokkal egyszerűbb… Ismerjük az útvonalakat, amelyeket használnak. Mindent tudunk róluk. Tudjuk, hol élnek. Tudjuk, hol élnek a rosszfiúk. És nagyon hamar mi is lépni fogunk” – fogalmazott Trump.

Trump kedden nemzetbiztonsági csapatával is egyeztetett a Venezuelával szembeni további lépésekről, miután az ország elnökére, Nicolás Maduróra gyakorolt amerikai nyomásgyakorlási kísérletek eddig nem hoztak áttörést.

Eközben az Egyesült Államok által Venezuela irányából érkező hajók ellen indított, folyamatban lévő tengeri művelet tovább növeli a feszültséget – különösen annak fényében, hogy a Pentagon vezetőjét, Pete Hegsethet azzal gyanúsítják, hogy esetleg háborús bűncselekményben játszhatott szerepet, és emiatt komoly politikai és jogi vita bontakozott ki Washingtonban.

Érdemes hozzátenni azt is, hogy nem sokkal korábban a venezuelai ellenzék Nobel-békedíjjal kitüntetett vezetője Trump fiának podcastjában arra kérte az Egyesült Államokat, hogy katonai úton döntse meg a Maduro-kormányt, és segítse őt hatalomra. Cserébe hozzáférést ígért az ország természeti kincseihez.