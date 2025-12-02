Százezrek menekültek el otthonaikból a Mozambikban dúló harcok miatt

Július óta mintegy 300 ezren menekültek el otthonaikból Mozambik északi részén a térségben dúló harcok miatt - jelentette be kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) helyi vezetője, hozzátéve, hogy az elmúlt két hétben különösen jelentősen nőtt a belső menekültek száma.

Genfi sajtótájékoztatóján Xavier Creach, az UNHCR mozambiki irodavezetője elmondta, hogy a szervezet legkevesebb 287 ezer belső menekültet regisztrált. Felhívta a figyelmet arra, hogy az otthonukat elhagyó civilek valós száma ennél minden bizonnyal magasabb, szerinte meghaladja a 300 ezret.

Creach kiemelte, hogy a térségben egy időben több támadást követtek el, és ezek nyomán folyamatosan nő a menekülők száma, valamint a humanitárius segítség igénye is. Az UNHCR tájékoztatása szerint a helyzet az ország legészakibb tartományában, Cabo Delgadóban a legsúlyosabb.

Az ott aktív dzsihadista csoportok ráadásul egyre gyakrabban követnek el erőszakcselekményeket a Cabo Delgadóval szomszédos Nampulában is. Ebben a térségben csak az utóbbi két hétben már csaknem 100 ezren menekültek el otthonukból.

A rubinbányákban és földgázban gazdag, túlnyomórészt muszlimok lakta Cabo Delgadóban 2017 óta dúlnak a harcok a kormányerők és a dzsihadisták között, az összecsapásokban az ACLED konfliktusfigyelő szervezet októberben kiadott összesítése szerint már legkevesebb 6200-an haltak meg.

A konfliktus komoly gazdasági károkat is okozott, így a Total francia energetikai vállalat húszmilliárd dolláros gázkitermelési projektjét is le kellett állítani.