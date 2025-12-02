Riasztás Trump Mar-a-Lago-ja felett

Egy polgári repülőgép behatolt a lezárt légtérbe Trump birtoka felett. Harci repülőgépeknek kellett beavatkozniuk, és még jelzőrakétákat is bevetettek.

Szombaton az amerikai hadseregnek le kellett állítania egy polgári repülőgépet, amely behatolt a floridai Palm Beach feletti lezárt légtérbe. Ott található az amerikai elnök, Donald Trump birtoka, Mar-a-Lago. A CBS szerint a repülőgépet helyi idő szerint 16:20 körül fedezték fel, mire a North American Aerospace Defense Command (Norad) F-16 harci repülőgépei felszálltak, hogy kézben tartsák a helyzetet.

A harci repülőgépek jelzőrakétákat vetettek be

Az F-16-osok először jelzőrakétákat vetettek be, hogy felhívják a pilóta figyelmét. Ezután kísérték a repülőgépet a lezárt területről. „A jelzőrakéták, amelyeket a nyilvánosság is láthatott, biztonságosak, gyorsan és teljesen elégnek, és nem jelentenek veszélyt” – közölte a Norad a CBS szerint.

Légtérzár Palm Beach felett

A Palm Beach feletti légtér rendszeresen korlátozott, amikor Trump a birtokán tartózkodik. Ezek az ideiglenes repülési tilalmak a biztonsági kockázatokat hivatottak minimalizálni, és minden nem engedélyezett repülőgépre vonatkoznak. A Norad emlékeztette a pilótákat, hogy minden repülés előtt ellenőrizzék a hatályos szabályokat, hogy elkerüljék az ilyen szabálysértéseket.

Gyakori szabálysértések Trump hivatalba lépése óta

A CBS szerint Trump januárban történt hivatalba lépése óta már számos szabálysértés történt ezekkel a repülési tilalmakkal kapcsolatban. A Norad több mint 40 esetről számolt be csak a West Palm Beach környékén. A szaknyelvben „Track of Interest” néven ismert kifejezés minden olyan repülő tárgyat jelöl, amely potenciális veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, és ezért megfigyelés alatt áll.