Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint nem véletlen az időzítés: a „háború pártja” kétségbeesetten próbál új frontokat nyitni és zavart kelteni, mivel látják, hogy az ukrajnai rendezés karnyújtásnyira került.

Megyinszkij a Hirado.hu beszámolója szerint úgy fogalmazott: minél reálisabbá válik a megegyezés lehetősége, annál hangosabbá és agresszívabbá válnak azok az erők, amelyek a konfliktus elhúzódásában érdekeltek. Az elnöki tanácsadó szerint a globális feszültséggócok hirtelen fellángolása – különösen a szíriai események és a grúziai tüntetések – szerves részei ennek a stratégiának.

„A cél egyértelmű: elterelni a figyelmet és lehetetlenné tenni a konstruktív párbeszédet az új amerikai vezetéssel” – utalt Megyinszkij a Donald Trump csapatával zajló háttéregyeztetésekre. A diplomáciai mozgások valóban felgyorsultak: az amerikai fél optimizmusáról és a floridai tárgyalások eredményeiről.

Szíria és Grúzia mint „második front”