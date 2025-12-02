2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Reális közelségbe került az ukrán béke

Éles hangú nyilatkozatban bírálta a nyugati politikai elitet Vlagyimir Megyinszkij

MH
 2025. december 2. kedd. 15:09
Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint nem véletlen az időzítés: a „háború pártja” kétségbeesetten próbál új frontokat nyitni és zavart kelteni, mivel látják, hogy az ukrajnai rendezés karnyújtásnyira került.

Reális közelségbe került az ukrán béke
Ideje lenne a békének
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Megyinszkij a Hirado.hu beszámolója szerint úgy fogalmazott: minél reálisabbá válik a megegyezés lehetősége, annál hangosabbá és agresszívabbá válnak azok az erők, amelyek a konfliktus elhúzódásában érdekeltek. Az elnöki tanácsadó szerint a globális feszültséggócok hirtelen fellángolása – különösen a szíriai események és a grúziai tüntetések – szerves részei ennek a stratégiának.

„A cél egyértelmű: elterelni a figyelmet és lehetetlenné tenni a konstruktív párbeszédet az új amerikai vezetéssel” – utalt Megyinszkij a Donald Trump csapatával zajló háttéregyeztetésekre. A diplomáciai mozgások valóban felgyorsultak: az amerikai fél optimizmusáról és a floridai tárgyalások eredményeiről.

Szíria és Grúzia mint „második front”

Az orosz álláspont szerint a „háborúpárti lobbi” attól tart, hogy elveszíti befolyását és profitját, ha Washington és Moszkva tető alá hozza a megállapodást. Megyinszkij figyelmeztetett: Oroszország nem hagyja magát provokálni, és a „kétségbeesett sikolyok” ellenére végigviszi a békefolyamatot a saját feltételei mentén - írja a Hirado.hu.

