Külföld
Reális közelségbe került az ukrán béke
Éles hangú nyilatkozatban bírálta a nyugati politikai elitet Vlagyimir Megyinszkij
Megyinszkij a Hirado.hu beszámolója szerint úgy fogalmazott: minél reálisabbá válik a megegyezés lehetősége, annál hangosabbá és agresszívabbá válnak azok az erők, amelyek a konfliktus elhúzódásában érdekeltek. Az elnöki tanácsadó szerint a globális feszültséggócok hirtelen fellángolása – különösen a szíriai események és a grúziai tüntetések – szerves részei ennek a stratégiának.
„A cél egyértelmű: elterelni a figyelmet és lehetetlenné tenni a konstruktív párbeszédet az új amerikai vezetéssel” – utalt Megyinszkij a Donald Trump csapatával zajló háttéregyeztetésekre. A diplomáciai mozgások valóban felgyorsultak: az amerikai fél optimizmusáról és a floridai tárgyalások eredményeiről.
Szíria és Grúzia mint „második front”
Az orosz álláspont szerint a „háborúpárti lobbi” attól tart, hogy elveszíti befolyását és profitját, ha Washington és Moszkva tető alá hozza a megállapodást. Megyinszkij figyelmeztetett: Oroszország nem hagyja magát provokálni, és a „kétségbeesett sikolyok” ellenére végigviszi a békefolyamatot a saját feltételei mentén - írja a Hirado.hu.