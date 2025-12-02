2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Összeomolhat az ukrán hadsereg?

Csatornacsöveken keresztül menekülnek

MH
 2025. december 2. kedd. 11:14
Oleg Ivannyikov nyugalmazott alezredes, az Orosz Rakéta- és Tüzérségi Tudományok Akadémiájának tanácsadója rémisztő részleteket tárt fel az ukrán fegyveres erők visszavonulásáról az orosz ellenőrzés alatt álló Pokrovszk városából. Elmondása szerint az ukrán erők maradványai csatornacsöveken keresztül próbálnak meg elmenekülni a városból.

Megérkezett a frontvonalra az ukrán hadsereg utánpótlása
Fotó: AFP/Yasuyoshi Chiba

A szakértő kifejtette, hogy a faluban megtört a szervezett ellenállás, és az ellenség körében pánik uralkodik. A földalatti összeköttetéseken keresztüli menekülési kísérletek tragikus halálesetekhez vezetnek – tette hozzá.

„A megmaradt fegyveresek csatornákban rejtőzködnek, és a csatornacsöveken keresztül próbálnak elmenekülni a városból. Sikertelenül... Egy nagy csoport fegyveres szennyvízbe fulladt, miközben megpróbálta elhagyni a várost” - mondta Oleg Ivannyikov

Ivannyikov szerint Pokrovszkban nincsenek harcképes ukrán fegyveres erők. Sok ukrán katona súlyosan megsebesült és harcképtelen. „Véreznek, és arra várnak, hogy az orosz fegyveres erők és az orvosi szolgálatok segítséget nyújthassanak nekik” – magyarázta a nyugalmazott alezredes.

Putyint tájékoztatták Pokrovszk orosz ellenőrzés alá vonásáról, számol be a Lenta.

