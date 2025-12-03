Olena Zelenszka: 1859 elhurcolt gyermeket hoztak haza, de ez csak a jéghegy csúcsa

Párizsban jelentette be Olena Zelenszka, Ukrajna First Ladyje, hogy eddig összesen 1859 olyan gyermeket sikerült visszajuttatniuk az országba, akiket korábban orosz ellenőrzésű területekre hurcoltak.

A bejelentés a Bring Kids Back UA kezdeményezés magas szintű találkozóján hangzott el, ahol Zelenszka mellett Brigitte Macron francia elnökné is részt vett.

Bár az 1859 hazatért gyermek komoly eredmény, az arányok továbbra is aggasztóak. Az ukrán „A háború gyermekei” állami adatbázis szerint 2022 februárja óta legalább 19 546 gyermeket hurcoltak el Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre.

Még súlyosabb képet festenek a becslések: a Kyiv Independent nyomozása szerint 2025-ben mintegy 1,6 millió ukrán gyermek élhet orosz megszállás alatt lévő területeken, kitéve a kényszerű átnevelés kockázatának.

A párizsi eseményen mintegy 150 diplomata és tisztviselő, köztük Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter is megjelent. Zelenszka kiemelte, hogy létrehoztak egy nemzetközi koalíciót a gyermekek visszatéréséért, amelyhez már 42 ország, valamint az EU és az EBESZ Parlamenti Közgyűlése is csatlakozott.